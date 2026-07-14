Temas del día de EFE España del miércoles 15 de julio

UE GIBRALTAR

La Línea de La Concepción (Cádiz) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz), el día en el que entra en vigor el Tratado entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit, que supone el derribo de este paso fronterizo.

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CASO LEIRE

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado este miércoles a declarar como testigos a los dos fiscales que se reunieron con Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por los mensajes que se intercambió con la exmilitante socialista.

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TIEMPO CALOR

Madrid - Las temperaturas vuelven a subir de manera significativa este miércoles y obligan a avisos rojos en Aragón y la Comunidad Valenciana y naranja en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, con temperaturas que en algunos puntos rondarán los 40 grados durante el día y no bajarán de 25 grados por la noche.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Aunque la evolución general de los incendios activos en España es aparentemente favorable, los dispositivos de extinción afrontan este miércoles un riesgo de fuego muy alto o extremo, especialmente en el tercio oriental del país y en puntos del extremo sur y del interior de Mallorca.

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- El refuerzo de la cobertura vegetal, un uso estable del suelo, la accesibilidad para el mantenimiento y la posibilidad de contar con ciudadanos en jornadas de voluntariado son los criterios ecológicos y de viabilidad básicos para proyectos de reforestación en áreas quemadas o con problemas de desertización. (Texto)

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CIS BARÓMETRO

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su último barómetro mensual, en el que se podrá ver la repercusión en la estimación de voto ciudadano del pacto del PP y Vox en Andalucía, las novedades en los casos de corrupción que afectan la PSOE y la crisis interna de Sumar.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023627786)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de precios de consumo (IPC) de junio, tras adelantar que la inflación interanual se mantuvo el mes pasado en el 3,2 por ciento, la misma tasa que en mayo.

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ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, presenta en rueda de prensa el informe con sus previsiones sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas en 2026.

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SOLEDAD SALUD

Madrid - En el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), la Fundación ONCE y la Fundación AXA presentan el estudio ‘Soledad no deseada y salud mental en España’, centrado en analizar cómo se relaciona la soledad no deseada con la salud mental.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014006174)

PRINCESA GIRONA

L'Escala (Girona) - La Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía recorren el yacimiento arqueológico de Empúries antes de la llegada de los Reyes de España para participar en el tradicional encuentro de la familia real con los premiados por la Fundación Princesa de Girona.

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DANIEL INNERARITY

Santander - El filósofo vasco Daniel Innerarity asegura, en una entrevista con EFE, que la IA ni es inteligencia ni es artificial y reconoce que tiene más miedo a los humanos detrás de la tecnología que a las propias máquinas. Eva García González

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ECLIPSE SOLAR

Madrid - El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto ofrece una oportunidad única para explorar la física solar y conocer de cerca la investigación puntera que se hace en Europa desde el espacio, con misiones como Solar Orbiter, Proba-3 y Smile, todas ellas lideradas por la Agencia Espacial Europea (ESA).

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022693270)

JAZZ VITORIA

Vitoria - La cantante estadounidense Gretchen Parlato abre la primera jornada del Festival de Jazz de Vitoria en una velada que completa el grupo 'a capela' Take 6, ganador de una decena de Grammys y formado por seis voces que viajan por el gospel, el jazz, el R&B y el funky.

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RUBÉN BLADES

Sevilla - La salsa Rubén Blades, un icono de la música latina, llega este miércoles al Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, donde el artista panameño inicia su gira española acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

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TEBEOS EXPOSICIÓN

San Lorenzo de El Escorial (Madrid) - Nombres como Jaimito, Mortadelo y Filemón o el Capitán Trueno poblaron la infancia de una gran parte de España que semanalmente frecuentaba los quioscos para encontrar sus viñetas favoritas. Los tebeos, que llevaron a la Real Academia a acuñar una palabra a la altura, se exponen en una muestra a los pies del Monasterio de El Escorial.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- ESPAÑA SERBIA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene un encuentro con el ministro para la Integración Europea y jefe de la Delegación Serbia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto de la República de Serbia, Nemanja Starovic, en la sede del Ministerio.

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El Partido Popular Europeo (PPE) celebra la primera edición del EPP Libertas Forum, un encuentro internacional de dos días impulsado por el Presidente del PPE, Manfred Weber, y al que asistirán, entre otros, el presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el vicepresidente del EPP y el Gobierno de Italia, Antonio Tajani. Eurostars Madrid Tower, Paseo de la Castellana, 259 B. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- La Línea de La Concepción (Cádiz).- UE GIBRALTAR.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz), el día en el que entra en vigor el Tratado entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el Bréxit, que supone el derribo de este paso fronterizo. Al término, realiza una declaración institucional ante los medios de comunicación. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Verja de Gibraltar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- CIS BARÓMETRO.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su barómetro de julio. (Texto)

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presenta un encuentro con el forense y asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática Francisco Etxeberria, organizado por la asociación cultural e ideológica Democracia Canarias XXI. Hotel Reina Isabel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Comisión Europea actualiza su boletín petrolero, que incluye la evolución del precio medio de la gasolina y el gasóleo durante la última semana en los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Madrid.- FERROCARRIL HUELGA.- El Sindicato Ferroviario convoca una huelga de 24 horas en Renfe y denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el Índice de Precios de Consumo (IPC) de junio de 2026. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de referencia de arrendamientos de vivienda correspondiente a junio de 2026.

09:00h.- Madrid.- SISTEMA ELÉCTRICO.- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, interviene en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- FRANQUICIAS INFORME.- La Asociación Española de la Franquicia (AEF) presenta el informe 'La Franquicia en España 2026'. C/Serrano, 138. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- PIMEC INFORME.- Pimec presenta el estudio 'Vivienda, movilidad y competitividad de las pymes' en el marco de la jornada 'Competitividad en riesgo: el impacto empresarial de la crisis de la vivienda'. C/ Viladomat, 174.

10:30h.- Madrid.- CORREOS SINDICATOS.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa sobre la convocatoria de movilizaciones en Correos el próximo mes de septiembre. C/Fernando el Santo, 17. (Texto)

11:00h.- A Coruña.- FORO ECONÓMICO.- Presentación del Anuario 2026 del Foro Económico de Galicia, con la presencia del ministro de Hacienda, Arcadi España. Declaraciones a partir de las 10:30 horas. Afundación. Cantón Grande, 8. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- MOTOR AUTOMOCIÓN.- Presentación del Informe Anual 2025 de Anfac. C/ Oquendo 23.

11:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2027.- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, presenta el informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas. C/ José Abascal, 2. (Texto)

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PUERTOS ESTADO.- El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, diserta sobre 'El futuro de los puertos españoles: retos y oportunidades desde Las Palmas', en un foro organizado por Prensa Ibérica y La Provincia. Hotel Santa Catalina. (Texto) (Foto)

11:30h.- A Coruña.- EMPRESAS CONCENTRIX.- Jornada de huelga de la plantilla de Concentrix en A Coruña, la empresa que presta servicio de atención a usuarios de Microsoft, ante el anuncio de 80 despidos para ser sustituidos por inteligencia artificial. Delegación del Gobierno.

11:30h.- Arteixo (A Coruña).- INDUSTRIA INDITEX.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, realiza una visita a las instalaciones de Inditex. Antes, a las 9:30, visita el Ayuntamiento de A Coruña.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA SUDÁFRICA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión, por videoconferencia, con la ministra de Empleo y Trabajo de la República de Sudáfrica, Nomakhosazana Meth.

16:00h.- O Burgo (A Coruña).- INDUSTRIA ELECTROLINERAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la inauguración de la electrolinera Atlante. Tras el acto (17:15 h.), atiende a los medios de comunicación.

16:00h.- Madrid.- TRABAJO LGTBI.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en el webinar de lanzamiento del MOOC 'La inclusión de las personas LGBTIQ+ en el mundo del trabajo', desarrollado por el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) y organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

19:30h.- Madrid.- ESPAÑA ITALIA.- La Embajada italiana en España organiza un encuentro con los representantes del sector empresarial italiano y español al que acudirán el vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el embajador de Italia, Giuseppe Buccino. C/Lagasca, 98.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Dos periodistas de À Punt que estuvieron trabajando en Catarroja (Valencia) el 29 de octubre de 2024 declaran ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, en la que murieron 231 personas. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Barcelona.- CATALUÑA JUSTICIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión de trabajo con el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, en la sede de la Conselleria.

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos a los dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General. A las 11:00 está citada, también como testigo,la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por los mensajes que intercambió con Díez. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con declaraciones de policías, el juicio con jurado a Idris K., acusado de matar en septiembre de 2024 en el madrileño parque de Canillejas a un hombre al que además le robó la cartera. C/ Santiago de Compostela, 96. (Texto)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial.- JUSTICIA CURSO.- El magistrado y expresidente del CGPJ Carlos Lesmes y el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo pronuncian sendas conferencias sobre la independencia del poder judicial y las reformas de la justicia. Edificio María Cristina.

10:30h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX).

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARABIA SAUDÍ.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita, junto al ministro del Interior del Reino de Arabia Saudí, S.A.R. el Príncipe Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, la Unidad de Control Organizativo de la Policía Nacional en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

SOCIEDAD

L'Escala (Girona).- PRINCESA GIRONA.- Acto con la familia real en el yacimiento de Empúries con motivo de la entrega de premios Princesa de Girona. Yacimiento de Empúries. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, inaugura el curso 'Violencia digital contra las mujeres' en los Cursos de Verano de la Complutense. Hotel Victoria. (Texto)

10:50h.- Zaragoza.- CIENCIA CIUDADANA.- La rectora y presidenta de la Fundación Ibercivis, Rosa Bolea, preside el acto de lanzamiento oficial del nuevo portal web del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Aula Magna Paraninfo.

11:00h.- Santander.- AHOGAMIENTOS PREVENCIÓN.- La infanta Elena participa, acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la presentación de una campaña para prevenir ahogamientos y realizar primeros auxilios en playas, que organiza la Fundación Mapfre. Segunda playa de El Sardinero. (Texto) (Foto)

11:00h.- Chiva (Valencia).- DANA VALENCIA.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita las obras de emergencia efectuadas en el barranco del Poyo.(Texto) (Foto)

12:00h.- València.- AGENCIA METEROLOGÍA.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la sede de Aemet en València y atiende a los medios de comunicación. Botánico Cabanilles, 3. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- SOLEDAD SALUD.- Presentación del estudio sobre ‘Soledad no deseada y salud mental en España’, elaborado por la Fundación Once y la Fundación AXA en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES). C/ Sebastián Herrera, 15. (Texto)

12:15h.- Madrid.- ECLIPSE SOLAR.- La Agencia Espacial Europea convoca una sesión informativa para hablar del eclipse solar del 12 de agosto. Streaming. (Texto)

12:30h.- La Aguilera (Burgos).- PRENSA PODER.- El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, imparte una conferencia en la XIV edición del curso 'Prensa y poder'. Ciudad de la Educación. (Texto) (Foto)

14:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- Información actualizada sobre los incendios forestales de la última semana en España, según los datos europeos de EFFIS.

17:30h.- Bilbao.- CONGRESO SOCIOLOGÍA.- El lehendakari, Imanol Pradales, participa en el acto inaugural del XVI Congreso Español de Sociología, que reúne en Bilbao a más de 1.500 profesionales. Palacio Euskalduna.

19:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, inaugura el acto 'Cierre del proceso de regularización extraordinaria', en el que intervienen la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el secretario de Políticas Migratorias y Refugiados del PSOE, Luc André Diouf; y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. C/Ferraz, 70. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO CULTURA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Nayef Al-Fayez, en la sede del Ministerio. A las 11:30 recibe al director general de la Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ALECSO), Mohamed Ould Amar.

10:00h.- Barcelona.- ARTES DIGITALES.- Presentación de la Biennal d’Arts Digitals, concebida como una plataforma para conectar pensamiento, creación artística y sector profesional con el objetivo de situar Barcelona como referente internacional de las artes digitales DHub (Texto)

10:30h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- El vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social de la UCLM, César Sánchez, y la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, inauguran las XLIX Jornadas de Teatro Clásico de Almagro 'La Compañía Nacional de Teatro Clásico: 40 años reviviendo los clásicos'. Palacio de Valdeparaíso. (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona.- JOSEP PONS.- El director Josep Pons ofrece una rueda de prensa en la que hará balance de sus 14 años al frente de la Orquestra del Liceu, una etapa que cerrará con un último concierto el 24 de julio. Liceu. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- Artistas palestinos como el pintor Rafat Asad y el escritor Karim Kattam participan dentro del 'Ágora Ciudadana para la Cultura Palestina' en la mesa redonda 'Cultura para la resistencia, identidad y arte contra la represión'. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

12:00h.- Santiago de Compostela.- LENGUA GALLEGO.- Presentación de la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Museo Centro Gaiás. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- El director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, Haizam Amirah; el coordinador de la Casa Árabe Karim Hauser y representantes de AECID participan en la mesa redonda 'Cooperación Cultural con Palestina'. Círculo de Bellas Artes.

19:15h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su homólogo palestino, Emad Hamdan, inauguran la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina que hoy y mañana reúne a 30 delegaciones internacionales para buscar mecanismos que permitan abordar la reconstrucción de la cultura del pueblo palestino. Auditorio del Museo del Prado. (Texto) (Foto)

20:00h.- Padrón (A Coruña).- DÍA ROSALÍA.- La Fundación Rosalía de Castro entrega la distinción Rosa de Galicia a Amancio Prada por los 50 años de su disco 'Rosalía de Castro' coincidiendo con el 141 aniversario del fallecimiento de la poetisa. Cassa-Museo Rosalía de Castro.

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Primera jornada del Festival de Jazz de Vitoria, que abre la cantante estadounidense Gretchen Parlato. Mendizorroza. (Texto) (Foto)

22:30h.- Sevilla.- RUBÉN BLADES.- Rubén Blades, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, actuá en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España. (Texto) (Foto)

EFE

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