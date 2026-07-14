Solo en la aldea y cercado por las llamas: "Decidí quedarme y creo que eso me salvó"

María Alonso

Bédar (Almería), 14 jul (EFE).- Cuando el incendio rodeó Serena (Almería), Luis dejó de pensar en escapar. Subió a varios puntos de esta aldea para observar el avance de las llamas, comprobó que el fuego lo rodeaba "por los cuatro costados" y decidió quedarse allí, solo junto a su perro Homer, esperando a que pasara.

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La barriada, a unos dos kilómetros de Bédar, está rodeada de barrancos y montes con pinos y olivos. Allí no hay cobertura y este madrileño no pudo recibir ningún mensaje de alerta.

Se cruzó con un vecino que lo avisó del incendio, pero cuando llegó a su casa para coger el coche, las llamas que terminarían calcinando su vivienda ya lo rodeaban.

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Luis había llegado a Serena hacía apenas dos meses. Compró una casa en mayo e iba a terminar la reforma el sábado 11 de julio, dos días después de declararse el incendio de Los Gallardos.

Todavía conmocionado, cuenta cómo el monte ardió en cuestión de minutos.

"En muy poquito tiempo el monte pasó de estar intacto a estar en llamas entero. Desde la ventana de mi cuarto veía unas llamas que iban desde un extremo hasta el otro del monte: desde arriba, desde la cumbre, hasta abajo, al valle. Una violencia de fuego terrible" explica a EFE desde la calle principal de Bédar, uno de los municipios que tuvieron que ser evacuados.

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Al ver la evolución de las llamas y tener cierta experiencia en incendios decidió quedarse en la barriada. Cree que eso le salvó.

"Otros que no sabían nada sobre incendios sí cogieron el camino de vuelta para Bédar y se quedaron en la carretera" lamenta antes de recordar que 13 personas han fallecido en este incendio.

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Durante las horas que estuvo refugiado en la barriada no escuchó ni se cruzó con nadie. Tampoco vio luz en ninguna casa.

Mientras Luis recorría la barriada para comprobar la evolución de las llamas, en un momento dado vio una columna de humo salir de la zona donde estaba su vivienda y, junto a Homer, corrieron hasta ella.

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"Había unas llamas saliendo de todas las ventanas que no te puedes hacer idea. De cada ventana salían unas llamas que llegaban hasta la planta de arriba y de la planta de arriba se iban para el cielo", recuerda.

Intentó salvar la casa aprovechando la presión de agua de la barriada. "Me cogí una manguera que estaba funcionando y me puse a echarle todo el agua que podía, pero nada, era potentísimo", lamenta.

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Asegura que, cuando el domingo terminó la evacuación y regresó, se le "cayó el alma a los pies". La vivienda, además, aún no estaba asegurada porque esperaba terminar la reforma.

Cerca del mirador de Bédar, donde hace apenas unos días se extendían pinos y laderas cubiertas de vegetación y ahora solo queda una inmensa mancha negra salpicada por algunas casas, Carlos, un ganadero con 800 cabras, recuerda cómo intentó salvar su granja y los alrededores.

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"Tengo zonas con riego, un tractor con una cuba y, donde veía humo, pues íbamos y lo apagábamos. Nosotros hicimos lo que pudimos hasta que nos evacuaron", explica.

Aunque lograron salvar a los animales, alrededor todo está calcinado: "Se me ha quemado todo. No podré sacarlas a pastar en un año o yo qué sé", comenta a EFE.

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Cuando Carlos se marcha de nuevo a su granja, un grupo de niños pasa junto al mirador. Cuentan a EFE que una de las cosas que más les sorprendió fue la rapidez con la que avanzaban las llamas.

"Iba muy rápido, muy rápido", dice uno mientras su amigo añade que "en muy poco tiempo" las llamas llegaron hasta las casas. "Cuando estaba llegando a la casa de mi abuelo por el balcón lo único que se veía era todo ceniza, todo negro", relata.

Hablan, también, de las personas fallecidas y de los animales. "Da pena por la gente que se ha muerto y por los animales", resume otro mientras sus amigos asienten con la cabeza al mirar unas laderas teñidas de negro y los árboles que tardarán demasiado en volver a brotar. EFE

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