Espana agencias

Solo en la aldea y cercado por las llamas: "Decidí quedarme y creo que eso me salvó"

Guardar
Google icon

María Alonso

Bédar (Almería), 14 jul (EFE).- Cuando el incendio rodeó Serena (Almería), Luis dejó de pensar en escapar. Subió a varios puntos de esta aldea para observar el avance de las llamas, comprobó que el fuego lo rodeaba "por los cuatro costados" y decidió quedarse allí, solo junto a su perro Homer, esperando a que pasara.

PUBLICIDAD

La barriada, a unos dos kilómetros de Bédar, está rodeada de barrancos y montes con pinos y olivos. Allí no hay cobertura y este madrileño no pudo recibir ningún mensaje de alerta.

Se cruzó con un vecino que lo avisó del incendio, pero cuando llegó a su casa para coger el coche, las llamas que terminarían calcinando su vivienda ya lo rodeaban.

PUBLICIDAD

Luis había llegado a Serena hacía apenas dos meses. Compró una casa en mayo e iba a terminar la reforma el sábado 11 de julio, dos días después de declararse el incendio de Los Gallardos.

Todavía conmocionado, cuenta cómo el monte ardió en cuestión de minutos.

"En muy poquito tiempo el monte pasó de estar intacto a estar en llamas entero. Desde la ventana de mi cuarto veía unas llamas que iban desde un extremo hasta el otro del monte: desde arriba, desde la cumbre, hasta abajo, al valle. Una violencia de fuego terrible" explica a EFE desde la calle principal de Bédar, uno de los municipios que tuvieron que ser evacuados.

Al ver la evolución de las llamas y tener cierta experiencia en incendios decidió quedarse en la barriada. Cree que eso le salvó.

"Otros que no sabían nada sobre incendios sí cogieron el camino de vuelta para Bédar y se quedaron en la carretera" lamenta antes de recordar que 13 personas han fallecido en este incendio.

Durante las horas que estuvo refugiado en la barriada no escuchó ni se cruzó con nadie. Tampoco vio luz en ninguna casa.

Mientras Luis recorría la barriada para comprobar la evolución de las llamas, en un momento dado vio una columna de humo salir de la zona donde estaba su vivienda y, junto a Homer, corrieron hasta ella.

"Había unas llamas saliendo de todas las ventanas que no te puedes hacer idea. De cada ventana salían unas llamas que llegaban hasta la planta de arriba y de la planta de arriba se iban para el cielo", recuerda.

Intentó salvar la casa aprovechando la presión de agua de la barriada. "Me cogí una manguera que estaba funcionando y me puse a echarle todo el agua que podía, pero nada, era potentísimo", lamenta.

Asegura que, cuando el domingo terminó la evacuación y regresó, se le "cayó el alma a los pies". La vivienda, además, aún no estaba asegurada porque esperaba terminar la reforma.

Cerca del mirador de Bédar, donde hace apenas unos días se extendían pinos y laderas cubiertas de vegetación y ahora solo queda una inmensa mancha negra salpicada por algunas casas, Carlos, un ganadero con 800 cabras, recuerda cómo intentó salvar su granja y los alrededores.

"Tengo zonas con riego, un tractor con una cuba y, donde veía humo, pues íbamos y lo apagábamos. Nosotros hicimos lo que pudimos hasta que nos evacuaron", explica.

Aunque lograron salvar a los animales, alrededor todo está calcinado: "Se me ha quemado todo. No podré sacarlas a pastar en un año o yo qué sé", comenta a EFE.

Cuando Carlos se marcha de nuevo a su granja, un grupo de niños pasa junto al mirador. Cuentan a EFE que una de las cosas que más les sorprendió fue la rapidez con la que avanzaban las llamas.

"Iba muy rápido, muy rápido", dice uno mientras su amigo añade que "en muy poco tiempo" las llamas llegaron hasta las casas. "Cuando estaba llegando a la casa de mi abuelo por el balcón lo único que se veía era todo ceniza, todo negro", relata.

Hablan, también, de las personas fallecidas y de los animales. "Da pena por la gente que se ha muerto y por los animales", resume otro mientras sus amigos asienten con la cabeza al mirar unas laderas teñidas de negro y los árboles que tardarán demasiado en volver a brotar. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan a un chico de 14 años por crear y difundir ‘deepfakes’ sexuales de compañeras de clase

El adolescente subió las imágenes falsas a una web de adultos, donde alcanzaron cerca de 40.000 visualizaciones antes de ser retiradas

Investigan a un chico de 14 años por crear y difundir ‘deepfakes’ sexuales de compañeras de clase

Cinco árboles ideales para el jardín: sombra y raíces poco invasivas para el verano

Una selección de especies aptas para espacios residenciales que evitan daños en pavimentos y requieren cuidados sencillos

Cinco árboles ideales para el jardín: sombra y raíces poco invasivas para el verano

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 julio

La historia detrás de la segunda equipación que viste España en el Mundial: una camiseta de color blanco roto inspirada en la “literatura clásica”

La selección volverá a vestir de blanco este martes en la semifinal frente a Francia, que se disputará en Dallas

La historia detrás de la segunda equipación que viste España en el Mundial: una camiseta de color blanco roto inspirada en la “literatura clásica”

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia paga 602 euros más al mes a sus trabajadores con salario mínimo y protege su poder adquisitivo con una indexación automática a la inflación que España no tiene

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

ECONOMÍA

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

DEPORTES

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”