Seixas: "No todos los terceros puestos saben igual, éste es muy bueno"

Le Lioran (Francia), 14 jul (EFE).- El francés Paul Seixas, tercero de la etapa del Tour de Francia, aseguró que "no todos los terceros puestos saben igual" pero consideró extraordinario el que logró en Le Lioran.

"No todos los terceros puestos tienen el mismo sabor, el de hoy ha sido duro de conseguir y es muy bueno. Mi objetivo era terminar entre los mejores y lo he conseguido", indicó el ciclista del Decathlon.

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El galo, de 19 años, quinto de la general, se mostró satisfecho de haber acabado arriba en las dos grandes citas con la montaña en lo que va de Tour.

"La etapa del Tourmalet era para escaladores. Hoy era para hombres fuertes, con esfuerzos más cortos y caóticos. Haber conseguido estar arriba en estos dos tipos de terrenos es un éxito para mí", dijo. EFE

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