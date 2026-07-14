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Sánchez Corbí defiende a la UCO: "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"

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El coronel de la Guardia Civil y exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Manuel Sánchez Corbí ha defendido este martes la solidez de los informes de esta unidad en investigaciones contra la corrupción, frente a lo que ha denominado "ataques externos" y también el riesgo de perder la confianza en los mandos superiores.

"En una unidad militar y jerarquizada tú crees en tus jefes porque tus jefes creen en ti", ha señalado durante uno de los Cursos de Verano de CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial, antes aludir que él cree en una máxima de un cartel que tenía en su despacho: "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto".

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Sánchez Corbí, que fue cesado como jefe de la UCO al poco de llegar Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, ha asegurado la UCO es "una máquina" que no se verá afectada en su conjunto, aunque ha reconocido que la pérdida de confianza en los mandos superiores genera un malestar interno inédito en el cuerpo.

LAS ÓRDENES DE "PONERSE DE PERFIL"

Respecto a posibles presiones del poder político, Sánchez Corbí ha garantizado que en la UCO las órdenes de "ponerse de perfil" no se cumplen debido a la estructura de trabajo en equipo y la cadena de mando.

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Según él, al pasar una investigación por múltiples niveles, cualquier intento de manipulación sería detectado por algún eslabón de la cadena que se negaría a falsear un atestado que luego debe ratificar ante un tribunal.

En cuanto a la filtración de informaciones bajo secreto, Sánchez Corbí ha garantizado que los investigadores son "los últimos que tienen interés en filtrar nada", ya que son los primeros señalados y sometidos a procedimientos internos de responsabilidad.

Según el exjefe de la UCO, las filtraciones se producen habitualmente cuando las causas dejan de ser secretas y los informes se distribuyen a todas las partes, momento en el que abogados o acusaciones particulares pueden vender o ceder el material a la prensa.

"Si la UCO filtrara, habría un goteo constante de informaciones; sin embargo, pasan los meses sin que salga nada hasta que llega a las partes", ha explicado.

También ha lamentado que en España la justicia sea "garantista pero violenta" debido a su lentitud, lo que provoca que personas que finalmente resultan absueltas vean sus vidas transformadas durante años por el mero hecho de haber formado parte de un proceso penal.

AUXILIO DEL JUEZ Y POLÉMICA POR FILTRACIONES

Sánchez Corbí ha respondido a quienes cuestionan la consistencia de las investigaciones de la UCO en casos de corrupción recordando que los investigadores deben defender sus atestados en juicios orales bajo el principio de contradicción y frente a "los mejores abogados de España". "Nadie es tan atrevido como para escribir algo que no pueda luego demostrar", ha dicho.

Sobre las críticas por el uso de "corta y pega" de estos informes en los autos judiciales, el coronel --que dejó la Guardia Civil para pasar a la empresa privada en 2021-- ha aclarado que es un procedimiento lógico dado que la policía judicial actúa como "auxilio" directo del juez.

"El juez no puede saber de cada causa cómo investigar cuando tiene 30 abiertas; para eso cuenta con un equipo de guardias civiles", ha explicado, subrayando que si la policía falla en la búsqueda de la verdad, el juez "no puede crear realidad de la nada".

FRANCIA, CLAVE CONTRA ETA

Sánchez Corbí, que cuenta con una trayectoria de 25 años en la lucha antiterrorista, ha destacado que la coordinación con las autoridades francesas alcanzó cotas históricas en la lucha contra ETA, permitiendo despliegues de hasta 300 guardias civiles trabajando simultáneamente en suelo francés.

"Si Francia no nos hubiera ayudado lo que nos ayudó, seguramente hoy en España seguiría habiendo terrorismo de ETA", ha apuntado.

Según el exmando, este bagaje permitió a las fuerzas de seguridad españolas alcanzar una cualificación técnica "superior" a la de otros países europeos tras décadas de "recibir golpes" y aprender de la sofisticación de la banda.

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EuropaPress

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