Salvamento sale al rescate de otra patera con 55 inmigrantes a 153 kilómetros de Lanzarote

Las Palmas de Gran Canaria, 14 jul (EFE).- La Salvamar Acrux ha salido al rescate de 55 inmigrantes que navegan en una patera a unos 153 kilómetros al noreste de Arrecife (Lanzarote), han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, que la madrugada de este martes socorrió a 37 hombres de una neumática y los trasladó a esta isla.

Las fuentes han indicado que la patera fue avistada por un buque mercante, que se trasladó a la zona por indicación del centro de salvamento de Rabat (Marruecos), que en un principio iba a hacerse cargo del rescate, pero finalmente solicitó el apoyo de España, han señalado las fuentes.

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Los 37 hombres a los que se auxilió esta madrugada son de origen magrebí y alertaron con una llamada al 112 de que iban en una neumática a la deriva después de que se averiara su motor. EFE