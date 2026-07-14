Reabierta la AP-7 en Benahavís (Málaga) tras el accidente de un camión con dos muertos

Málaga, 14 jul (EFE).- La autopista de peaje AP-7 ha reabierto en su totalidad a la circulación tras el accidente ocurrido este lunes en Benahavís (Málaga) con varios vehículos implicados, uno de ellos un camión cisterna que transportaba combustible que se incendió después, y que se saldó con dos personas muertas y cinco heridas evacuadas a hospitales.

El siniestro, que tuvo lugar en el punto kilométrico 1061 sobre las 17:50 horas, obligó a cortar la vía en ambos sentidos.

La AP-7 ha recuperado la normalidad poco antes de las 8:00 horas de este martes, según han dicho a EFE fuentes de la sociedad concesionaria de la autopista, Ausol.

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Los técnicos de la autopista y los de la empresa de transportes del camión accidentado han trabajado durante toda la noche para poder abrir antes de lo previsto, han explicado.

Previamente, en sentido Algeciras se reabrió la calzada minutos antes de las 21:00 horas de este lunes; en sentido Málaga, a las 6:30 horas, se abrió un carril y estaba cortado el derecho a la espera de que concluyesen los trabajos de limpieza, según un portavoz del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.

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En el accidente hubo al menos cinco heridos, entre ellos uno de 55 años que está muy grave, tres con pronóstico reservado dentro de la gravedad, de 68, 52 y 42 años; y otro herido leve de 42 años, ha detallado a EFE el 061.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, como el Costa del Sol de Marbella, el Clínico de Málaga y el Punta Europa de Algeciras (Cádiz).

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En el accidente se vieron implicados tres vehículos, entre ellos un camión grúa que transportaba otro vehículo y el camión cisterna con combustible que incendió.

Cuando los bomberos llegaron al lugar comprobaron que se había producido un accidente con dos fallecidos y que, tras el impacto, el camión cisterna se había incendiado y el fuego se extendía a la arboleda colindante, cercana al jardín botánico, por lo que tuvo que intervenir el Infoca para evitar que se propagara por la masa forestal. EFE

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