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Pernía y De Paula dirigirán las ediciones de verano de Sesiones AFE en Mutxamel (Alicante)

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Mutxamel (Alicante), 14 jul (EFE).- Los exfutbolistas Mariano Pernía y Óscar de Paula serán los entrenadores de las dos ediciones de verano de las Sesiones AFE para jugadores sin equipo, que se celebrarán entre el 20 de julio y el 16 de agosto en las instalaciones del Hotel Bonalba Alicante Golf de Mutxamel (Alicante), según informó este martes la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La edición número 40 se desarrollará del 20 de julio al 2 de agosto y estará dirigida por el hispanoargentino Pernía, exjugador del Recreativo de Huelva, Getafe, Atlético de Madrid y de la selección española, entre otros equipos, mientras que la edición 41, prevista del 3 al 16 de agosto, tendrá al frente a Óscar de Paula, exfutbolista del Badajoz, Real Sociedad, Cádiz y Ponferradina.

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AFE, que repite escenario de la concentración, mantiene así una iniciativa destinada a futbolistas que se encuentran sin equipo y desean conservar su preparación física, técnica y competitiva en un entorno profesional mientras buscan una nueva oportunidad para incorporarse a un club.

David Sánchez ejercerá como segundo entrenador de De Paula, mientras que el ayudante de Pernía está aún por confirmar.

La coordinación diaria de ambas concentraciones correrá a cargo de Javi Gómez, responsable de Primera, Segunda y Tercera Federación de AFE.

El cuerpo técnico se completará con Juan Jesús Calatayud, ex guardameta de Málaga y Hércules, como preparador de porteros, José Ángel Alba y Hugo Arroyo como preparadores físicos, Martín Cruces como ojeador, Luis Abengozar 'Chano' como nutricionista, Juan José Ramos como doctor y Sergio Martínez, Álex Puig y Daniel Sánchez como fisioterapeutas.

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Además de los entrenamientos diarios, los participantes disputarán varios partidos amistosos para acumular minutos de competición y mostrar su nivel ante clubes interesados en reforzar sus plantillas.

AFE ha abierto el plazo de inscripción para ambas ediciones. Los jugadores interesados en participar en la edición 40 podrán inscribirse hasta el 15 de julio a las 14:00 horas, mientras que para la edición 41 el plazo permanecerá abierto hasta el 29 de julio, también hasta las 14:00 horas.

Podrán participar futbolistas en activo que actualmente se encuentren sin equipo y estén al corriente de pago con AFE, así como jugadores que afronten la fase final de recuperación de una lesión, quienes contarán con el apoyo del equipo médico y de fisioterapeutas de la asociación.

Los futbolistas no afiliados deberán solicitar su inscripción a través de AFE, según ha explicado el sindicato. EFE

pvb/cta/jpd

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