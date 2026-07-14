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Montero lamenta la condena al hermano de Sánchez porque cree que su caso merecía una "absolución inmediata"

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La vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha lamentado este martes la pena de nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, y ha considerado que su caso merecía una "absolución inmediata".

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas tras conocerse este mismo martes, mientras Montero comparecía ante la prensa, que la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

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La líder del PSOE-A ha explicado que no conocía "exactamente el auto" judicial, y que habrá que "leerlo en profundidad", pero ha apostillado que sí conoce "el caso", y considera que "este tipo de juicios, como ocurrió con el del fiscal general del Estado" Álvaro García Ortiz, bajo su "punto de vista, requería la absolución inmediata".

En esa línea, la también exvicepresidenta del Gobierno ha considerado que una condena de nueve años de inhabilitación como la que se le ha impuesto a David Sánchez "no se corresponde ni con el juicio" que se ha desarrollado contra él, "ni desde luego con las 'no pruebas' que se han aportado para poner de manifiesto que hubiera habido ningún tipo de irregularidad en la contratación" del hermano de Pedro Sánchez.

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Montero ha abogado por leer la sentencia "en mayor profundidad por si hay algún extremo" en dicho documento que "no conozca", si bien ha incidido en señalar "a priori" que "todos hemos sido testigos del juicio y, por tanto", cree que "todos podemos coincidir en que no se ha aportado ninguna prueba que permitiera aseverar que haya habido ninguna irregularidad en la contratación de David Sánchez".

"Si al final esta es la sentencia, pues lo lamento, porque efectivamente me parece que tenemos que tener mucha precaución a la hora de leer y de interpretar lo que algunos jueces" --que, según ha puntualizado, cree que representan "casos anecdóticos"-- "están haciendo con la Administración de la Justicia".

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