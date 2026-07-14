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Manu Fajardo, director deportivo del Betis hasta 2030

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Sevilla, 14 jul (EFE).- El Betis y Manu Fajardo han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del director deportivo verdiblanco hasta el 30 de junio de 2030, ha informado este martes el club.

Fajardo se incorporó al Betis en 2023 como secretario técnico y fue nombrado director deportivo en 2024, y la entidad destaca que ha combinado "la búsqueda de la máxima competitividad con una visión estratégica a medio y largo plazo orientada a consolidar un modelo de crecimiento sostenible".

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"En este periodo, el club ha conseguido objetivos deportivos importantes como la disputa de la final de la Conference League en 2025 o la reciente clasificación para la Champions League", resalta el Betis de Manu Fajardo, quien se ha mostrado "muy feliz, ilusionado y responsabilizado".

Por su parte, el presidente del Betis, Ángel Haro, destacó la profesionalidad del director deportivo, a quien definió como "un trabajador infatigable y bético".

"Estamos muy contentos porque no solo es buen profesional, sino que además siente los colores. Estamos encantados de estar con Manu, al menos hasta 2030, pero seguramente serán muchos más años", apunta Haro a los medios de la entidad. EFE

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