Manolo González vuelve como responsable de los servicios médicos del Espanyol

Barcelona, 14 jul (EFE).- Manolo González se convertirá en el nuevo coordinador de los servicios médicos del RCD Espanyol a partir de la temporada 2026-27, según ha informado este martes el club catalán en un comunicado.

González salió de la entidad catalana en septiembre de 2022 y ahora regresa para iniciar una nueva etapa en el cuadro blanquiazul. El Espanyol ha destacado su "experiencia, capacidad profesional y profundo conocimiento del club".

PUBLICIDAD

El catalán inició su carrera en el Espanyol en 1993 como fisioterapeuta de las categorías inferiores y en 2000 lo fue del primer equipo. En 2017, y hasta 2022, fue nombrado coordinador de los servicios médicos.

El cargo de Manolo González, con el mismo nombre que el entrenador del primer equipo, contempla la coordinación de toda la estructura médica de la entidad, desde los equipos de fútbol formativo hasta los profesionales, masculino y femenino. EFE

PUBLICIDAD

dpb/gmh/jpd