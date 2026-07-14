Maíllo achaca la frase de Rajoy sobre la selección francesa al "racismo de lo cotidiano"

Sevilla, 14 jul (EFE).- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha achacado este martes la frase del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en un artículo de prensa sobre que la selección francesa de fútbol juega sin franceses al "racismo de lo cotidiano", y le ha instado a pedir perdón.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Maíllo ha censurado la "normalidad" con que se hacen estas afirmaciones y ha añadido que con esto se demuestra que ser presidente del Gobierno "no te exime de decir estupideces e imbecilidades; no está nadie vacunado contra eso, tampoco los expresidentes del Gobierno".

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Tras instar a Rajoy a pedir perdón por la frase, el coordinador de IU ha celebrado la "lección" que, a su juicio, le ha dado el jugador Lamile Yamal, "un chico de 19 años recién cumplidos", cuando le preguntaron por estas palabras del expresidente del Gobierno.

Lamine Yamal le dijo "con toda serenidad que si algo hace el fútbol es integrar y demostrar lo que es el recorrido y el termómetro diverso de un país", según Maíllo, quien ha asegurado que ha sido una "lección de grandeza y de dignidad democrática" con la que se identifica. EFE

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