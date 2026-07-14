Las condenas por delitos sexuales crecen en 2025 un 15 % en adultos y un 6 % en menores

Madrid, 14 jul (EFE).- Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1 % con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2 %.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en ejercicios anteriores, disminuyó un 0,2 %, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8 %.

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Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4 % del total), lesiones (17,3 %) y hurtos (16,4 %). EFE