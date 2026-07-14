Espana agencias

Las condenas por delitos sexuales crecen en 2025 un 15 % en adultos y un 6 % en menores

Guardar
Google icon

Madrid, 14 jul (EFE).- Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1 % con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2 %.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en ejercicios anteriores, disminuyó un 0,2 %, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8 %.

PUBLICIDAD

Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4 % del total), lesiones (17,3 %) y hurtos (16,4 %). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sanidad prepara el MIR 2027: fechas, plazas y nuevas normas para evitar el fraude

El ministerio vuelve a ampliar las plazas para la nueva convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada

Sanidad prepara el MIR 2027: fechas, plazas y nuevas normas para evitar el fraude

Descubren que los ovarios empiezan a envejecer décadas antes de la llegada de la menopausia

A medida que envejecemos, perdemos la sincronía en la maduración de las estructuras donde se desarrollan los ovocitos

Descubren que los ovarios empiezan a envejecer décadas antes de la llegada de la menopausia

El ‘Grand Prix’ arrasa en su estreno y lidera el lunes con su mejor dato en tres años: así quedó la batalla de audiencias del 13 de julio

La 1 conquista la noche con un 16,8% y más de 1,4 millones de espectadores, mientras Cuatro celebra el notable debut de ‘El mago del vino’ y Telecinco se desploma tras un inesperado cambio de programación

El ‘Grand Prix’ arrasa en su estreno y lidera el lunes con su mejor dato en tres años: así quedó la batalla de audiencias del 13 de julio

Investigadores buscan voluntarios para grabar el sonido de aves y murciélagos durante el eclipse solar y comprobar cómo afecta a estos animales

El proyecto ECOECLIPSE pretende colocar unas 300 grabadoras en distintos puntos de España donde será visible el evento del 12 de agosto

Investigadores buscan voluntarios para grabar el sonido de aves y murciélagos durante el eclipse solar y comprobar cómo afecta a estos animales

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Ana María Fuentes e Ismael Oliver tendrán que declarar el próximo 9 de septiembre como parte de la ronda de interrogatorios

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

DEPORTES

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012