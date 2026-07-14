La reserva hídrica desciende otra semana y se encuentra al 75,3 % de su capacidad

Madrid, 14 jul (EFE).- El calor veraniego sigue influyendo en la reducción de la reserva hídrica, que se sitúa en el 75,3 % de su capacidad (un 1,8 % menos que la semana anterior) con 42.192 hectómetros cúbicos de agua (hm³), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los embalses perdieron 1.007 hm³, a pesar de que en los últimos días las precipitaciones han afectado "considerablemente" a la vertiente Atlántica con la máxima en Santiago de Compostela que llegó a recoger 51,8 litros por metro cuadrado, si bien fueron "escasas" en la vertiente mediterránea.

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Todas las cuencas han perdido capacidad excepto las internas del País Vasco, que se mantienen en el 85,7 %, y las del Cantábrico Oriental, en el 78,1 %.

Pierden especialmente las del Ebro (un 3,4 % menos respecto a la semana pasada), Duero (un 2,7 % menos), Cantábrico Occidental (2,4 %) y Miño-Sil (un 2,4 %).

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Media docena de cuencas pierden entre un 1 y casi un 2 %: son las del Tajo (un 1,7 % menos), Galicia Costa (1,6 %), Tinto, Odiel y Piedras (1,3 %), Guadalquivir (1,1 %), Guadiana (1 %) y Guadalete-Barbate (1 %).

El resto ha descendido en un porcentaje inferior, como sucede en el caso del Segura (un 0,9 % menos), Mediterránea Andaluza (0,7 %), Júcar (0,7 %) y cuencas internas de Cataluña (0,1 %).

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A pesar de las elevadas temperaturas y de la pérdida de recurso durante la última semana, todos los embalses cuentan con un porcentaje holgado de agua: el mínimo es el del Segura, que se encuentra por encima del 57 %, pero una docena están por encima del 73 % de almacenamiento.

En este momento hay 3.119 hm³ más que el año pasado por estas fechas (cuando los pantanos acumulaban 39.073) y 9.645 hm³ más que la media de los últimos diez años (con 32.547 certificados).

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El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico oriental

73

57

78,1 %

Cantábrico occidental

490

391

79,8 %

Miño-Sil

3.030

2.304

76,0 %

Galicia Costa

684

450

65,8 %

Cuencas internas del País Vasco

21

18

85,7 %

Duero

7.602

5.973

78,6 %

Tajo

11.056

7.705

69,7 %

Guadiana

9.538

7.576

79,4 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

182

79,5 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.368

82,9 %

Guadalquivir

8.030

6.454

80,4 %

Mediterránea Andaluza

1.174

857

73,0 %

Segura

1.140

652

57,2 %

Júcar

2.846

1.777

62,4 %

Ebro

7.802

5.833

74,8 %

Cuencas internas de Cataluña

677

595

87,9 %

TOTAL

56.043

42.192

75,3 %

EFE

ppm/crf

(infografía)