La reserva hídrica desciende otra semana y se encuentra al 75,3 % de su capacidad

Madrid, 14 jul (EFE).- El calor veraniego sigue influyendo en la reducción de la reserva hídrica, que se sitúa en el 75,3 % de su capacidad (un 1,8 % menos que la semana anterior) con 42.192 hectómetros cúbicos de agua (hm³), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los embalses perdieron 1.007 hm³, a pesar de que en los últimos días las precipitaciones han afectado "considerablemente" a la vertiente Atlántica con la máxima en Santiago de Compostela que llegó a recoger 51,8 litros por metro cuadrado, si bien fueron "escasas" en la vertiente mediterránea.
PUBLICIDAD
Todas las cuencas han perdido capacidad excepto las internas del País Vasco, que se mantienen en el 85,7 %, y las del Cantábrico Oriental, en el 78,1 %.
Pierden especialmente las del Ebro (un 3,4 % menos respecto a la semana pasada), Duero (un 2,7 % menos), Cantábrico Occidental (2,4 %) y Miño-Sil (un 2,4 %).
PUBLICIDAD
Media docena de cuencas pierden entre un 1 y casi un 2 %: son las del Tajo (un 1,7 % menos), Galicia Costa (1,6 %), Tinto, Odiel y Piedras (1,3 %), Guadalquivir (1,1 %), Guadiana (1 %) y Guadalete-Barbate (1 %).
El resto ha descendido en un porcentaje inferior, como sucede en el caso del Segura (un 0,9 % menos), Mediterránea Andaluza (0,7 %), Júcar (0,7 %) y cuencas internas de Cataluña (0,1 %).
PUBLICIDAD
A pesar de las elevadas temperaturas y de la pérdida de recurso durante la última semana, todos los embalses cuentan con un porcentaje holgado de agua: el mínimo es el del Segura, que se encuentra por encima del 57 %, pero una docena están por encima del 73 % de almacenamiento.
En este momento hay 3.119 hm³ más que el año pasado por estas fechas (cuando los pantanos acumulaban 39.073) y 9.645 hm³ más que la media de los últimos diez años (con 32.547 certificados).
PUBLICIDAD
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico oriental
73
57
78,1 %
Cantábrico occidental
490
391
79,8 %
Miño-Sil
3.030
2.304
76,0 %
Galicia Costa
684
450
65,8 %
Cuencas internas del País Vasco
21
18
85,7 %
Duero
7.602
5.973
78,6 %
Tajo
11.056
7.705
69,7 %
Guadiana
9.538
7.576
79,4 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
182
79,5 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.368
82,9 %
Guadalquivir
8.030
6.454
80,4 %
Mediterránea Andaluza
1.174
857
73,0 %
Segura
1.140
652
57,2 %
Júcar
2.846
1.777
62,4 %
Ebro
7.802
5.833
74,8 %
Cuencas internas de Cataluña
677
595
87,9 %
TOTAL
56.043
42.192
75,3 %
EFE
ppm/crf
(infografía)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD