La FEMP exige a Hacienda abordar la financiación local y la tasa de residuos

Madrid, 14 jul (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha reclamado por carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, que aborde la reforma de la financiación local y la tasa de residuos.

La FEMP considera prioritario abordar la reforma del sistema de financiación local de forma simultánea al de las comunidades autónomas, definiendo una metodología de trabajo y un calendario que permita avanzar de manera efectiva en la revisión del modelo vigente.

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Asimismo, estima conveniente analizar la aplicación de la tasa local de residuos y revisar la regulación contenida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a la vista de las importantes dificultades técnicas y jurídicas que su implantación está generando en las entidades locales.

La carta señala la necesidad de que ambos asuntos se incluyan en el orden del día de la próxima Conferencia Nacional de la Administración Local, que reúne a la FEMP con el ministro.

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En su última reunión, celebrada el pasado 6 de julio, el titular de Hacienda se comprometió a un nuevo encuentro para abordar "los asuntos de interés para las entidades locales", señala la FEMP en un comunicado. EFE