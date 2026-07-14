La falta de mantenimiento de vehículos causó 670 muertes en accidentes, según un estudio

Madrid, 14 jul (EFE).- Los accidentes de tráfico provocados por la falta de mantenimiento de los vehículos han provocado un total de 670 fallecidos en los últimos diez años y alrededor de 23.000 heridos, según un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa presentado este martes.

El estudio se ha elaborado a partir de datos obtenidos de 1.700 entrevistas realizadas entre el 11 y el 18 de junio de 2026, con cuotas por género, edad y comunidad autónoma y un margen de error del 2,37 %.

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Según ha explicado la directora general de la Fundación, Mar Garre, en una rueda de prensa telemática, la letalidad de un accidente de tráfico se multiplica por cinco en los casos en los que el vehículo implicado presentaba algún defecto o un mal mantenimiento.

La antigüedad media de los vehículos en España es de 14,5 años, con un incremento del 60 % desde el año 2010, un envejecimiento que tiene "consecuencias" sobre la seguridad vial, según ha apuntado Garre, que ha añadido que cuanto más viejo es un coche menos se invierte en su mantenimiento.

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Así, la combinación entre la antigüedad de un vehículo y el mal mantenimiento "suele ser letal", ha argumentado la directora de la fundación.

Alrededor del 18 % de los vehículos suspende la ITV a la primera y se han impuesto casi 600.000 multas en 2024 por no tenerla en regla, lo que representa un 51 % más con respecto al año 2015.

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Los datos del informe también arrojan que, cuanto más puntual es un conductor a la hora de pasar la ITV mayor porcentaje de aprobados, mientras que cuanto más tarda más probabilidades hay de que no la pase.

En este sentido, más de 6 millones de españoles reconoce que ha conducido con la ITV caducada, y 880.000 durante meses o incluso años.

Entre los fallos más habituales en las ITV se sitúan las deficiencias en el alumbrado (37 %), el motor y la transmisión (19 %) y los frenos (12 %), apunta el estudio.

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En relación a esta falta de mantenimiento de los vehículos, alrededor de 9,6 millones de españoles reconoce que no realizan un mantenimiento anual, y 650.000 no lo hace cada tres años.

La principal razón esgrimida para no hacer este mantenimiento es económica (52 %). EFE