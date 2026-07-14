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La Asociación de Diplomáticos defiende la "integridad" del personal consular tras cuestionarse el sistema electoral

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La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha defendido este martes la "integridad" del personal del Servicio Exterior, en particular el personal diplomático, afeando el "desinterés" de la clase política hacia la labor que realizan y advirtiendo del estado "crítico" en que se encuentra buena parte del servicio consular ante la carga que representa las nacionalizaciones y las regularizaciones, entre otros.

La junta directiva de esta asociación, mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, ha publicado un comunicado en el que vuelve a llamar la atención sobre la complicada situación en que se encuentran los servicios consulares y en el que alerta de que el "oscurantismo" que rodea a la Ley de Memoria Democrática y la regularización de inmigrantes no está ayudando a mejorarla.

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"La precariedad de recursos humanos, materiales, técnicos y de infraestructuras, resultado de décadas de dejadez gubernamental, se ha agravado por la deficiente gestión del actual equipo de responsables políticos" del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha subrayado la ADE, que viene alertando de "la prolongada desatención que sufre el Servicio exterior de España y, en particular" el citado Ministerio.

Desde la ADE lamentan que "por falta de voluntad política o por simple incapacidad" el equipo que encabeza José Manuel Albares "no ha logrado convencer al Consejo de Ministros de la necesidad de acompañar con recursos humanos adicionales el notable incremento de la carga de trabajo".

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En este sentido, se refiere al hecho de que el número de españoles en el exterior se ha multiplicado en los últimos años, hasta alcanzar los 3 millones, con la consiguiente "demanda de servicios" por su parte, así como al "elevado número de solicitudes de nacionalidad, de solicitudes de visados y de gestiones derivadas del proceso de regularización de inmigrantes".

En opinión de la ADE, "la externalización del trabajo asignado a la red consular tampoco es una solución adecuada", después de que la labor de algunos consulados haya sido asignada, entre otros, a empresas públicas con el fin de alivar la carga de trabajo.

Según advierte, "puede entrañar riesgos y consecuencias indeseables si no se realiza con transparencia y proporcionando información precisa a los responsables de las unidades de la red consular y también a las instituciones públicas y actores políticos que la soliciten".

OSCURANTISMO Y FALTA DE ACLARACIONES

"Este oscurantismo y carencia de aclaraciones, especialmente en el marco de los procesos de nacionalización al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de los trámites para la regularización de inmigrantes que debe realizar nuestro servicio consular y diplomático, tiene graves consecuencias", alerta la asociación de diplomáticos.

En este sentido, reconoce que "la más grave es la sombra de duda lanzada sobre la Administración General del Estado y sobre la fiabilidad del propio sistema electoral", en referencia al cuestionamiento del voto exterior realizado por algunos dirigentes tanto de PP como de Vox en las últimas semanas.

"La ADE defiende la integridad y profesionalidad de los funcionarios, incluidos los diplomáticos en funciones consulares", señala el comunicado, teniendo en cuenta que es este personal el que tiene que tramitar tanto las solicitudes de nacionalidad en virtud de la conocida como 'Ley de Nietos' así como la posterior inclusión en el censo electoral de estas personas.

"Los funcionarios del Estado saben que su obligación máxima es respetar la ley y, si se les ordena incumplirla, negarse a ello; si aun así no fuera suficiente, pueden recurrir a mecanismos de alerta o denuncia de la corrupción, en sus diversas formas, como ha venido proclamando tanto la ADE como FEDECA", añade la junta directiva de la asociación.

LA RED CONSULTAR, EN ESTADO CRÍTICO

Por otra parte, subraya que "el estado de una parte significativa de la red consular de España es crítico". A juicio de esta asociación, la que "la decisión política de no destinar más funcionarios públicos a la red consular y, en general, al Servicio exterior y optar por la contratación temporal local de empleados públicos conlleva serias limitaciones".

Los empleados locales, aunque necesarios incluso en mayor número en muchos consulados, "no pueden reemplazar a los funcionarios" y en ambos casos "merecen retribuciones adecuadas, condiciones de trabajo y de seguridad dignas y la atención a sus familiares".

Lamentablemente, según la asociación que preside Alberto Virella, "el colectivo de los empleados públicos en el exterior, incluidos los funcionarios del Estado, padece un grave deterioro de todas estas condiciones que linda con el maltrato institucional".

A juicio de la ADE, no es sino el "reflejo del desinterés de la clase política hacia el papel de la Administración pública en el exterior y de su desconocimiento en el seno de nuestra sociedad, lo cual se debería corregir".

Así las cosas, la asociación de diplomáticos "pide el respaldo de las instituciones y de la ciudadanía para que los funcionarios puedan defender la legalidad y contar con los medios necesarios para realizar su trabajo" y reclama a la dirección de Exteriores que "redoble sus esfuerzos para recabar estos medios".

También reclama al Ministerio que encabeza Albares que "respondan a todas las consultas que les planteen los medios, aclaren todas las dudas que surjan en el debate político, defiendan la integridad y profesionalidad de sus funcionarios y de este modo disipen las sombras que puedan dañar la salud de nuestra democracia".

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EuropaPress

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