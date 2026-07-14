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Jordi Cano, máximo goleador de Primera RFEF el curso pasado, ficha por el Andorra

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Andorra la Vella, 14 jul (EFE).- Jordi Cano, máximo goleador de la Primera RFEF el curso pasado con 25 tantos, ha fichado por el Andorra para las dos próximas temporadas procedente del Europa, informó el club del Principado.

El delantero, nacido en Barcelona hace 31 años, firmó 27 goles la pasada campaña, 25 en Primera RFEF, uno en la Copa Catalunya y otro en la Copa del Rey, y fue el máximo goleador de la tercera categoría del fútbol español.

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Cano es la octava incorporación del Andorra para su nuevo proyecto después de la llegada de Hugo Solozábal (Getafe B), Moró Sidibé (Atlètic Lleida), Andoni López (Ponferradina), Aron Rodrigo (Huesca B), Juan Sebastián (Real Zaragoza), Nacho Quintana (Eldense) y Randy Schneider (Winterthur). EFE

vds/and/ism

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