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Gavira (Vox) censura la imagen de Moreno junto a Sánchez en el incendio de Los Gallardos

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Sevilla, 14 jul (EFE).- El vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha mostrado este martes su malestar por la imagen juntos del presidente andaluz, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona del incendio de Los Gallardos, en Almería, que costó la vida a 13 personas y quemó 7.000 hectáreas.

"Lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería, los vecinos de Los Gallardos, es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa y al responsable de la gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz. O al que dejó abandonadas a su suerte a las víctimas de la dana en Valencia", ha asegurado Gavira en un audio en referencia al presidente del Gobierno.

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El socio de gobierno del PP en el Gobierno andaluz ha dicho que los andaluces están "hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades", por lo que se necesita "menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común".

Ha destacado la "obligación" de los responsables políticos de tomar "todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien" los bosques, y ha recordado que los incendios se apagan en invierno "con las necesarias medidas de prevención".

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En este sentido, ha recordado que el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox incluye medidas "para recuperar el sentido común y dejar a un lado el fanatismo ideológico", y ha señalado que durante la dana Sánchez habló de cambio climático "cuando, si se hubiesen hecho las inversiones necesarias en infraestructuras hídricas que no se hicieron por su fanatismo ideológico, se pudiera haber evitado esa tragedia".

Ha mostrado el apoyo de Vox y el compromiso de reconstruir la zona "y atender a los que lo han perdido todo", así como "desterrar el fanatismo ideológico y recuperar el sentido común que nos permita la limpieza de nuestros montes, la gestión de la masa forestal y la prevención eficaz de incendios".

"Jamás van a ver en una foto a alguien de Vox con el representante de la mafia. El mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez, y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados", ha subrayado el líder de Vox en Andalucía. EFE

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