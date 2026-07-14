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Feijóo critica que el Gobierno "descalifique" la condena al hermano de Sánchez: "Entramos en una esfera peligrosa"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes al Gobierno que "descalifique" la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, y ha subrayado que le "preocupa" esta "actitud" del gabinete de Pedro Sánchez, que "lo que tiene que hacer es acatar" el fallo.

"Empezamos a entrar en una esfera peligrosa y me preocupa", ha declarado Feijóo a los periodistas, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya condenado al hermano de Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. La sentencia considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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Ante ese fallo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "inocencia" de David Sánchez y ha cargado contra el proceso, señalando que la denuncia partió de una "organización ultraderechista" y que la Fiscalía pedía su absolución.

UNA CONDENA "POR UNANIMIDAD" Y SIN "NINGUNA TACHA"

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Feijóo ha destacado que la condena al hermano de Sánchez ha sido "por unanimidad". "No tiene ninguna tacha, ni enmienda, ni voto particular. Estaba acusado de tres delitos y le han condenado por uno", ha explicado.

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Después de que el Gobierno sostenga que es "una barbaridad" condenar a un "inocente sin pruebas", Feijóo ha cargado duramente contra ese tipo de declaraciones. "¿Quién es el Gobierno para descalificar la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz? El Gobierno lo que tiene que hacer es acatarla", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha recordado además que este caso "nace con una denuncia inicial del partido que gobernó con el Partido Socialista, que es Podemos". "¿De qué está hablando el Gobierno? Empezamos a entrar en una esfera peligrosa y me preocupa", ha abundado.

Al ser preguntado qué consecuencias políticas debería tener esta sentencia judicial, el líder del PP ha subrayado que es "la primera vez en 48 años de democracia que el hermano del presidente del Gobierno es condenado a inhabilitación para funcionario público y también para presentarse en las elecciones".

"Es evidente que los enchufes en las administraciones públicas no pueden estar en ningún Gobierno", ha manifestado, para añadir que si uno trabaja en la administración pública tiene "la obligación" de presentarse en su puesto de trabajo y "también de tributar" en su país porque "para eso cobra un sueldo público".

"¿QUÉ ES LO QUE AL GOBIERNO NO LE GUSTA?"

Feijóo ha reiterado que hay "unanimidad" en la Audiencia Provincial de Badajoz y que "la denuncia inicial" parte de Podemos. "¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que al Gobierno no le gusta?", ha interpelado, para añadir que "le preocupa" su actitud.

El presidente del PP ha asegurado además que "la actitud del Gobierno" está "instigada por el presidente" porque "no hay ningún ministro que pueda decir lo que ha dicho" si no tiene "la autorización y el impulso" del jefe del Ejecutivo. "Y esto es preocupante. Le digo que es preocupante porque nunca lo habíamos vivido en democracia", ha finalizado.

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