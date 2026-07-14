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El PP acusa al Gobierno de intentar "estirar el chicle" con las palabras de Rajoy porque está "asediado por corrupción"

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar "estirar el chicle" con los comentarios del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa porque está "asediado" por casos de corrupción.

"Ya hemos explicado suficientemente que era un artículo sarcástico, como todos los que escribe el señor Rajoy", ha declarado Muñoz a los periodistas en el Congreso al ser preguntada por esas palabras del expresidente en una columna futbolística en el diario 'El Debate' y si cree el PP que Francia juega con franceses en el Mundial.

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Este lunes, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ya indicó que esas columnas de Mariano Rajoy son "sarcásticas" y minimizó la polémica abierta por sus declaraciones, en las que aseguró que la selección francesa de fútbol, a la que se enfrentará España en la semifinal del Mundial, tiene "un altísimo nivel", "eso sí, sin franceses". Según subrayó, esa expresión fue "sin mala intención".

EL GOBIERNO ESTÁ "INTENTADO ESTIRAR EL CHICLE"

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso considera que el Ejecutivo "está asediado por corrupción" como pueden ver "hoy" tras la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

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"Está intentando estirar este chicle, pero yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para saber lo que es una columna sarcástica y para saber efectivamente que alguien que tiene la nacionalidad francesa es francés, evidentemente", ha resaltado Muñoz en los pasillos del Congreso.

Este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha lamentado que Rajoy "todavía no haya pedido disculpas" por sus palabras sobre la selección francesa de fútbol después de las distintas condenas que han encontrado tanto en España como en Francia. Además, ha calificado sus palabras como "racistas e impropias de un expresidente del Gobierno".

"QUIERO QUE GANE ESPAÑA, NO QUIERO QUE GANE EL MEJOR"

Al ser preguntada si se atreve a hacer una porra del partido que enfrentará esta noche a la selección española y francesa en semifinales, Muñoz ha indicado que "por supuesto" quiere que "gane España". "No quiero que gane el mejor, quiero que gane España. Y si además España será mejor, pues mejor todavía", ha añadido, reprochando así sus palabras al jefe del Ejecutivo.

La dirigente del PP ha pronosticado además que España "va a ganar" esta noche" porque ve "muy fuertes" a los jugadores y sin "miedo a nada". "Por supuesto que va a ganar España Francia", ha finalizado.

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EuropaPress

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