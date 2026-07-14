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El juez interroga mañana a la presidenta del PSOE y ex altos cargos de la Fiscalía como testigos en el 'caso Leire Díez'

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interroga este miércoles como testigos a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como al exteniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe y Beatriz López, altos cargos del Ministerio Público cuando lo encabezaba Álvaro García Ortiz.

Pedraz les tomará declaración en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante del partido Leire Díez.

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Narbona fue llamada como testigo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmara en uno de sus informes una conversación entre ella y la exmilitante el 24 de abril de 2024, el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía' y se dio un plazo para reflexionar sobre su futuro político.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo había contado a Santos el otro día'", recogieron los agentes.

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NARBONA DIJO QUE CONOCÍA A DÍEZ

Tras la publicación el año pasado de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez para conseguir información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de la UCO, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido.

Además, dijo estar "muy disgustada" por los encuentros que había mantenido en nombre del partido con la intención de perjudicar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas y a otros funcionarios públicos.

Meses después, cuando Díez fue detenida por la Guardia Civil en diciembre del mismo año --en una operación en la que también fueron arrestados el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso--, Narbona trató de desvincularse de ella señalando que ya no tenía nada que ver con los socialistas.

"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", indicó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso y, a renglón seguido, negó sentir miedo por que pudiera aportar información comprometedora para el PSOE. "Yo, desde luego, no", aseguró.

EX ALTOS CARGOS DE LA FISCALÍA

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, y López, que era fiscal del mismo departamento, mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.

Desde la Fiscalía General del Estado informaron de que "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna" de García Ortiz, al tiempo que aseguraron que "ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía".

Y añadieron que "se entendió por los fiscales que la narración efectuada" por Teijelo "se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

El magistrado señaló que la posibilidad de llamar a García Ortiz, que fue informado 'a posteriori' según las fuentes fiscales, resolverá cuando "se conozca el resultado de las anteriores testificales".

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EuropaPress

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