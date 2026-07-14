El Gobierno aprueba su II Estrategia Nacional para el reto demográfico

Madrid, 14 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado la II Estrategia nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, definida como una "hoja de ruta actualizada" que permitirá seguir impulsando el desarrollo del mundo rural y "garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar donde se viva".

En estos términos ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el acuerdo adoptado este martes por el Ejecutivo, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

PUBLICIDAD

Ha recordado que el medio rural ha experimentado un cambio de tendencia "importantísimo" tras 30 años de pérdida demográfica; de hecho, ha explicado que la población en los municipios de menos de 5.000 habitantes sigue aumentando de forma generalizada.

"Los pueblos de la España rural han atraído a nuevos habitantes, gracias también al saldo migratorio positivo", ha asegurado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha apuntado que de los 6.832 términos municipales con menos de 5.000 habitantes registrados en 2018, el 79 % tienen ahora un saldo migratorio positivo.

Saiz ha afirmado que la segunda estrategia para el reto demográfico ha sido fruto de un "amplio consenso participativo" y ha insistido en que el Gobierno busca impulsar el mundo rural con sus políticas y también mediante los fondos europeos que financian inversiones para reforzar la cohesión territorial y abrir nuevas oportunidades a los pueblos. EFE

PUBLICIDAD