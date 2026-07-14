El Congreso avala el nombramiento de Juan José Ganuza como presidente de la CNMC

Madrid, 14 jul (EFE).- La Comisión de Economía el Congreso ha avalado este martes la idoneidad de la candidatura propuesta por el Gobierno de Juan José Ganuza como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la oposición de PP y Vox que han considerado que no es independiente políticamente.

La Comisión también ha dado el visto bueno al nombramiento como consejeros de Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría, en tanto que ha rechazado los vetos propuestos por PP y Vox a todos los candidatos.

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"Creo firmemente que la competencia democratiza los mercados, abarata los precios, eleva la calidad de los servicios, traslada las ganancias de productividad a los salarios de los trabajadores,incentiva a las empresas a innovar e impulsa la economía a crecer", ha defendido Ganuza en su comparecencia ante la Comisión.

Preguntado por Sumar sobre la necesidad de abordar la competencia en el mercado de la vivienda, Ganuza ha evitado pronunciarse a futuro, pero mirando "hacia el pasado" ha hecho la reflexión de que "la regulación mejora la vida de las personas" y que cuando explotó la burbuja inmobiliaria y aumentaron los desahucios la regulación del mercado hipotecario "no era muy buena".

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Entre las tareas que tiene por delante, Ganuza ha destacado el reto de evitar la concentración en los mercados digitales, para los que se tienen que diseñar herramientas regulatorias dinámicas y preventivas que eviten el abuso de posiciones de dominio.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de preservar la competencia en las licitaciones, "fundamental para garantizar la eficiencia y el mejor uso de los recursos públicos", una tarea en la que potenciará la unidad de inteligencia económica de la CNMC "para consolidarla como un referente a nivel europeo".

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Ha defendido su independencia porque no milita en ningún partido y ha trabajado siempre en la universidad pública desde la convicción de que lo público "es el mejor dique para la desigualdad", por lo que tampoco incurre en conflictos de interés dado que nunca ha estado al servicio del sector privado en cuestiones de competencias.

No obstante, tanto Vox como el PP le han reprochado que haya aceptado un nombramiento procedente de un Gobierno "corrupto", que no quiere organismos independientes y que reparte cargos entre los partidos políticos que le sostienen. EFE

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