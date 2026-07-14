El Colegio de Periodistas de Cataluña y la FAPE piden la liberación de Ali Lmrabet

(Actualiza la NA2133 con un comunicado de la FAPE)

Barcelona/Madrid, 14 jul (EFE).- El Colegio de Periodistas de Cataluña ha solicitado la liberación del periodista colegiado Ali Lmrabet, residente en Barcelona desde hace más de 20 años y arrestado en Marruecos, una petición que también ha realizado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

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Ali Lmrabet fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto de Tánger (Marruecos) y posteriormente trasladado a Casablanca.

En un comunicado, el colegio señala que, según el entorno del periodista, los cargos que se le imputan "estarían relacionados supuestamente con la difusión de falsas informaciones y contra las instituciones del Estado", por lo que se circunscriben "unicamente con el ejercicio de la libertad de expresión".

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Ali Lmrabet (Tetuán, 1959), una de las voces más críticas con el sistema político marroquí, dirigió Le Journal y Demain, ha colaborado con medios españoles, franceses y británicos, y en 2014 fue incluido por Reporteros Sin Fronteras entre los '100 héroes de la información'.

El periodista protagonizó en 2015 diferentes actos impulsados desde el Colegio de Periodistas de Cataluña para darle apoyo y visibilizar que la libertad de expresión sigue siendo una asignatura pendiente.

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El ente colegial aprovecha para recordar que ejercer el periodismo no es ningún delito y que "detener profesionales de la información por razón de su labor vulnera gravemente la libertad de prensa".

Por ello, pide a las autoridades marroquíes que "aclaren inmediatamente la situación legal de Ali Lmrabet, que se le ofrezcan todas las garantías procesales y vuelva pronto a casa".

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Por su parte, la FAPE, principal organización de periodistas de España, ha señalado en un comunicado que el arresto de Lmrabet es "una clara vulneración" de su derecho a ejercer el periodismo libremente e insta al gobierno marroquí a que proceda a su "inmediata liberación".

Asimismo, la Federación reclama a Marruecos que suprima la legislación que limita la libertad de expresión de los periodistas y de los medios.

Lmrabetr, con nacionalidad marroquí y francesa, está afincado en España desde 2005, cuando abandonó su país tras ser procesado y encarcelado en varias ocasiones y quedar inhabilitado durante 10 años para ejercer el periodismo en Marruecos.

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La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) también exigió este lunes la puesta en libertad del periodista y reclamó que "no se transformen los casos de publicación y prensa en causas penales, lo cual constituye una grave violación de la libertad de prensa y expresión, y una amenaza a los logros alcanzados en materia de derechos humanos". EFE