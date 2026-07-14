El Club Voleibol Melilla incorpora al receptor cubano Víctor Andreu (Cisneros Tenerife)

Melilla, 14 jul (EFE).- El Club Voleibol Melilla, vigente subcampeón de la Superliga, anunció este martes el fichaje del receptor cubano Víctor Andreu para la temporada 2026-27, procedente del CD Cisneros Alter de Tenerife, para reforzar el ataque del conjunto melillense.

El jugador, de 24 años y 2,00 metros de estatura, cuenta con una amplia trayectoria internacional pese a su juventud, ya que, tras formarse en los Leopardos de Camagüey, uno de los equipos históricos del voleibol cubano, inició una carrera que le llevó a competir en Bulgaria, Albania y Portugal.

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Posteriormente, el receptor continuó su progresión en las ligas de China y Vietnam, experiencias que le permitieron conocer diferentes estilos de juego y consolidarse como un jugador con gran proyección, mientras que la pasada temporada defendió la camiseta del CD Cisneros Alter en España.

La dirección deportiva del Club Voleibol Melilla destacó del jugador cubano su "explosividad, potente salto y capacidad de definición", además de subrayar su versatilidad en la recepción y su intensidad competitiva, "cualidades que encajan con el estilo del equipo".

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Víctor Andreu aseguró estar muy ilusionado con este nuevo reto y agradeció la confianza depositada en él por el CV Melilla, pues "desde el primer contacto" percibió "la ambición del proyecto y las ganas que tiene el club de seguir creciendo".

"Llego con muchísima ilusión, dispuesto a trabajar al máximo y a ayudar al equipo a competir por los objetivos más importantes de la temporada”, resaltó el receptor cubano. EFE

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