El absentismo alcanza al 7,6 % de las horas pactadas y cuesta 59.109 millones, dice Adecco

Madrid, 14 jul (EFE).- El absentismo alcanzó al 7,6 % de las horas pactadas el año pasado, tasa que se encuentra en máximo histórico y que representa un coste para la economía española 59.109 millones de euros.

Según un informe sobre Empresa saludable y gestión del absentismo elaborado por la consultora Adecco, la incapacidad temporal explica la mayor parte del fenómeno del absentismo, representando cerca del 78 % del total y alcanzando una tasa del 5,95 %, también máximo de la serie.

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El coste, por su parte, ha aumentado un 11,7 % respecto al año pasado y prácticamente se ha duplicado frente a 2019.

Por comunidades autónomas, las tasas más altas de absentismo en 2025, con un 9,6 % de media, las registraron Cantabria, Canarias y País Vasco, que también experimentaron los mayores incrementos, de 1,3 puntos, 0,6 puntos y 0,2 puntos porcentuales más, respectivamente.

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En el extremo opuesto se sitúan Baleares, con la tasa más baja, aunque crece ligeramente, del 6,2 % (0,3 puntos porcentuales más), seguida de Madrid, con un 6,6 % (0,3 puntos más) y La Rioja, con un 6,7 % (0,3 puntos menos).

En términos de coste, las regiones donde el absentismo tiene un mayor impacto económico son Cataluña, con 11.557 millones de euros; Madrid, con 10.290 millones; y Andalucía, con 7.410 millones.

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Por el contrario, los menores costes se registran en La Rioja, con 332 millones de euros; Cantabria, con 838 millones; y Extremadura, con 839 millones.

Por sectores, los servicios concentran el mayor impacto económico, con 45.096,1 millones de euros en 2025 (13,12 % más), seguidos de la industria, con 11.087,9 millones (16,21 % más), y la construcción, con 2.924,6 millones (11,04 % más).

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Por ramas de actividad, actividades postales y de correos, tuvo la tasa más elevada, con un 13 %, seguida de servicios de edificios y jardinería, con un 12,5 %, y actividades de juego y apuestas, con un 12,2 %.

La salud mental se consolida como uno de los grandes vectores del absentismo laboral, con un crecimiento del 111 % en cinco años, ya que, según el informe, es ya la segunda causa de incapacidad temporal por número de episodios y la primera por duración media.

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Para el director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, "la elevada tasa de absentismo observada en 2025 debe interpretarse como el resultado de una interacción compleja entre factores empresariales, demográficos, sanitarios y organizativos".

"La mejora de la productividad y la reducción sostenible del absentismo exigirán un enfoque integral que incluya reformas en la gestión de los servicios públicos de salud, una mayor coordinación institucional y una apuesta decidida por la prevención y la salud laboral", apunta Arcas.

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Adecco calcula la tasa de absentismo en base a los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE) como el conjunto de horas no trabajadas por motivos ocasionales, motivos entre los cuales no se incluyen las perdidas por ERTEs, ni por vacaciones ni días festivos.

No obstante, añade que sí se incluyen dentro del absentismo, por ejemplo, las horas no trabajadas por maternidad y adopción, por permisos remunerados y por conflictividad laboral, por lo que "es un error equiparar el absentismo con faltas injustificadas". EFE

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