Dos detenidos en Reus con 3,7 kilos de cocaína y munición de un arma de fuego de 9 mm

Tarragona, 14 jul (EFE).- Los Mossos d’Esquadra detuvieron el jueves en Reus (Tarragona) a dos hombres que distribuían cocaína desde dos domicilios, donde los agente intervinieron 3,7 kilos de esta droga, con un valor de unos 230.000 euros, y munición de un arma de fuego de 9 milímetros, según ha informado la policía catalana este martes.

Los detenidos, de 64 y 66 años, vendían cocaína en un piso de Castellvell del Camp (Tarragona) y en otro de Reus. Además, uno de ellos escondía la droga en un garaje próximo a su domicilio.

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Los agentes llevaron a cabo un operativo el pasado jueves, a las 7:00 horas, y hallaron 3,6 kilos de cocaína en 23 envoltorios y 42.490 euros en billetes en la vivienda de Castellvell y otros 85 gramos más de droga en la de Reus.

Además, la policía intervino munición real de arma de fuego de 9 mm, así como dos básculas de precisión, documentos y anotaciones relacionadas con esta actividad ilícita.

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Los dos detenidos pasaron este sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus. EFE

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