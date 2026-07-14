Consejero de Madrid pide crear oferta y "construir y construir" para que baje la vivienda

Santander, 14 jul (EFE).- El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo (PP), ha asegurado este martes que el problema de la vivienda "solo se puede solventar generando oferta para que bajen los precios" y que, para ello, hay que "construir, construir y construir".

"El problema de la vivienda solo se solventa generando oferta para que bajen los precios: construir, construir y construir", ha dicho Rodrigo en declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander junto a consejeros de otras comunidades autónomas.

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A su juicio, "imponer, intervenir y los populismos" lleva a que no se construyan viviendas y no se generen nuevos núcleos, con lo que el problema no se resuelve.

El consejero ha lamentado que "falta vivienda" para los jóvenes del país y ha advertido de que el "intervencionismo que buscan la propia Administración General del Estado y el Gobierno de Pedro Sánchez nunca va a terminar en buen puerto".

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"Llevan 8 años gobernando en España y no han construido ni una sola vivienda. Aquellas que prometía el presidente Pedro Sánchez, 184.000 viviendas, ¿dónde están? Realmente en este país quien está construyendo vivienda pública son las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ha subrayado.

Rodrigo ha reprochado además al Estado que "lo único que está haciendo es poner palos en las ruedas" a las políticas de vivienda de otras administraciones.

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Según ha insistido, es muy importante "dar seguridad jurídica, sobre todo poner suelo a disposición tanto de lo privado como de la propia Administración Pública para generar vivienda, construir y generar oferta".

También ha asegurado que la declaración de zonas tensionadas o la limitación de precios al alquiler "es intervencionismo" y que las políticas "populistas" que está llevando a cabo el Gobierno de España son "nefastas".

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Y ha añadido que las medidas que se están tomando por parte del Gobierno de España están llevando al "fracaso total" y están "hipotecando" el futuro de los jóvenes. EFE

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