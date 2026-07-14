Catalá, a la jueza de la dana: Si nadie nos avisa, no podemos anticiparnos a un tsunami

València, 14 jul (EFE).- La alcaldesa de València, María José Catalá, aseguró en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que no recibieron ningún aviso sobre el desbordamiento del barranco del Poyo "porque la ficha de cuenca no indica que seamos municipios afectados", a lo que añadió: "Si nadie nos dice que llega un tsunami, nosotros no podemos anticiparnos a ese tsunami".

En su declaración, según la transcripción a la que ha tenido acceso EFE, Catalá explicó que el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) -que fue convocado a las 10:20 horas del 29 de octubre de 2024 ante el aviso de alerta roja- no formaba parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ya que València "no era un municipio ribereño".

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La alcaldesa destacó que fue a las 20:04 horas del día de la dana cuando recibieron el primer aviso de entrada de agua en La Torre por parte de los bomberos, que se desplazaron hasta allí y vieron que "la situación es mucho más compleja" de lo que hacía prever el aviso recibido, y que fue a las 20:13 horas cuando el alcalde de la pedanía le llamó para contarle que estaba "totalmente inundada".

"Los bomberos nos avisan que La Torre está totalmente inundada, que no pueden acceder con su propio material y nos ponemos en contacto incluso con el Club Náutico para que nos dejen lanchas", explicó Catalá, quien señaló que "nadie le informa" de la elaboración del Es-Alert.

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Respecto a cuándo tuvo constancia de fallecimientos, Catalá afirmó: "Entiendo que durante la noche, en el marco del rescate, especialmente en La Torre, que fue muy complicado, los bomberos me dijeron que posiblemente hubieran fallecimientos". EFE