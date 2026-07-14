Casi un centenar de bomberos luchan contra un incendio forestal en Rubió (Barcelona)

Barcelona, 14 jul (EFE).- Unos 90 efectivos de los Bomberos de la Generalitat, con 38 vehículos terrestres y diez aéreos, luchan contra un incendio forestal en Rubió (Barcelona), ante el que han pedido la colaboración de los payeses de la zona para que labren los campos de los alrededores para evitar que se extienda.

Según han informado los Bomberos, a las 16.27 horas han recibido el aviso de una columna de humo en la zona de la ermita de Can Massana, en Rubió.

PUBLICIDAD

Los Bomberos están dando prioridad al flanco derecho del incendio para evitar que se abra, con la previsión de la entrada de viento de poniente.

Además de los 38 vehículos terrestres y diez aéreos de los Bomberos, también está prevista la activación de un hidroavión del Ministerio de Transición Ecológica. EFE

PUBLICIDAD