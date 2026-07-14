Ayudas de 10,5 millones para 1.729 empleos en CyL por efectos de conflicto Oriente Medio

Valladolid, 14 jul (EFE).- Desde mañana y hasta el 14 de agosto se podrá optar a la línea de ayudas de 10,5 millones convocada por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de Castilla y León, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, que tendrá como novedades ayudas para contratar en los municipios mineros y en sectores afectados por el conflicto de Oriente Medio.

Las ayudas oscilan entre los 2.000 y 11.500 euros, según la actuación, y se dirigen a fomentar el empleo estable en la comunidad, según la convocatoria que publica este martes el Boletín Oficial de la Comunidad, el Bocyl.

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En un comunicado, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha detallado que esta convocatoria prevé incentivar la contratación indefinida de 1.729 trabajadores desempleados.

E incorpora como novedades un nuevo incentivo de 1.000 euros para contrataciones en municipios mineros y otro de igual cuantía para empresas de sectores especialmente afectados por el conflicto de Oriente Medio.

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El objetivo de esta línea de subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena es reforzar el apoyo a la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables en Castilla y León, mediante medidas que fomentan el empleo estable, la igualdad de oportunidades y el desarrollo territorial equilibrado.

El periodo de contratación subvencionable se extiende desde el día 2 de septiembre de 2025 hasta el día 7 de agosto de 2026. EFE