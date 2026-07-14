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Aldeguer: "Quiero acabar este año con buenos resultados y probar la próxima moto"

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Murcia, 14 jul (EFE).- El murciano Fermín Aldeguer Mengual, piloto de MotoGP que actualmente está lesionado, no será operado en principio de la dolencia que arrastra, la fractura en la vértebra T7, y afirmó que seguirá con Ducati.

"Quiero acabar este año con buenos resultados y probar la moto del próximo campeonato", reconoció.

Así lo dijo el de La Ñora, de 21 años cumplidos el 5 de abril, en declaraciones que realizó en un acto promocional de un concesionario celebrado este martes en Murcia.

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Focalizado en su día a día fue claro. "En este momento lo más importante es la salud y volver a la competición recuperado y lo mejor posible", apuntó el piloto, quien ve "un poco justo" regresar dentro de casi un mes en el circuito británica de Silverstone, donde se reanudará el Campeonato del Mundo tras el parón veraniego.

Yendo más allá, Aldeguer confía en que le vayan mejor las cosas en 2027, aunque sigue centrado en el presente curso, en el que es el undécimo clasificado de la categoría reina con 76 puntos en una campaña en la que, antes de caerse en la práctica del Gran Premio de Países Bajos, estaba "en el mejor momento y progresando para estar cerca de los primeros".

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"Quiero acabar este año con buenos resultados y probar la moto del próximo campeonato, además de estar físicamente en condiciones para coger la máxima información que podamos", comentó el piloto, quien tiene contrato con la firma Ducati aunque en unos meses correrá con el equipo VR46 de Valentino Rossi.

"Ellos toman esa decisión, pero seguiré con una moto oficial en el Mundial y, en ese sentido, estoy tranquilo y seguro de que la Ducati seguirá siendo una moto muy competitiva", aseguró refiriéndose a quienes mandan en la escudería italiana.

"Tengo ganas de que llegue 2027, que será un año bastante movido, ya que entre el cambio de reglamento, los nuevos motores y los muchos pilotos que cambiarán de marca estará todo muy abierto", comentó igualmente. EFE

Ij/bc/jpd

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