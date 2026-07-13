Unai Simón, Laporte y Nico Williams tendrán tres semanas de vacaciones

Bilbao, 13 jul (EFE).- Los tres jugadores del Athletic Club que disputan el Mundial con la selección española -Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams- disfrutarán de tres semanas de vacaciones después de que concluyan el próximo fin de semana su participación en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo ha avanzado el jefe de los servicios médicos del club bilbaíno, Josean Lekue, en una rueda de prensa que ha ofrecido en Lezama en la que ha repasado el estado físico de la plantilla rojiblanca una semana después del comienzo de la pretemporada y también las previsiones para los futbolistas internacionales.

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La incorporación en torno al 10 de agosto de Simón, Laporte y Nico, que se perderán las cinco primeras semanas de trabajo a las órdenes de Ediz Terzic, permitirán a los internacionales compartir dos semanas de entrenamiento con su compañeros una vez que se confirme el aplazamiento del Barça-Athletic de la primera jornada.

"Van a tener un periodo (de vacaciones) de tres semanas en el que habrá una de descanso completo, una de activación general y otra semana de activación específica", explicó Lekue, quien aclaró también que Iñaki Williams completará también un plan de la misma duración y, por lo tanto, en su caso, volverá a Lezama sobre el 27 de este mes de julio.

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Por otro lado, cuestionado sobre el estado físico de Nico Williams, el responsable médico del Athletic subrayó su "absoluta confianza" en el cuerpo médico de la selección española, que les ofrece "cumplida información" de cualquier incidencia de los futbolistas, y dijo que puede garantizar que "a día de hoy" el estado físico del delantero es "correcto".

El médico vizcaíno aseguró que Nico está plenamente recuperado de la "leve lesión en el aductor" que se produjo el pasado 27 de junio contra Uruguay y también "libre de molestias" de la pubalgia que le afectó durante buena parte de la temporada pasada.

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También aclaró Lekue que el menor de los Williams "técnicamente recibió el alta médica" de la lesión en el isquio de la pierna izquierda, que sufrió el 10 de mayo, entre el 10 y el 15 de junio, ya concentrado con España y según el plan de rehabilitación acordado en una visita realizada a Lezama por el equipo médico de la selección. EFE

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