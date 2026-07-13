Scheffler alcanza las 200 semanas como número uno del mundo

Redacción deportes, 13 jul (EFE).- El jugador estadounidense Scottie Scheffler comienza su semana número 200 como el mejor golfista del mundo, de las que 165 lo han sido de manera consecutiva, una cifra solo superada por su compatriota Tiger Woods, con 683, y por el australiano Greg Norman, con 331.

Scheffler, de 30 años y ganador de cuatro 'majors', encabeza el ránking, actualizado este lunes, con 15.99 puntos de media, por delante del norirlandés Rory McIlroy, con 9.35, y del inglés Matt Fitzpatrick, que ha pasado a ser el tercero, con 7.27, por delante del estadounidense Cameron Young.

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El golfista de New Jersey se convirtió en número uno del mundo el 27 de marzo de 2022 y mantuvo el liderazgo durante treinta semanas.

Tras esa primera racha, volvió a ser el mejor jugador en tres ocasiones en 2023: el 12 de febrero, por una semana; del 12 de marzo al 2 de abril, durante cuatro semanas, y a partir del 21 de mayo, cuando desbancó al español Jon Rahm, hasta la actualidad.

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Desde entonces, el ganador del Masters de Augusta (2022 y 2024), del Campeonato de la PGA y del Abierto Británico el pasado año enlaza 165 semanas al frente de la tabla, la tercera racha más larga de la historia, solo superadas por las de Tiger Woods: 281 (de junio de 2025 a octubre de 2010) y 264.

El golfista estadounidense aún tiene lejos la marca de más semanas globales como número uno que encabeza Woods, con 683, por delante de Norman, con 331.

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Por detrás de Scheffler, están su compatriota Dustin Johnson, con 135 semanas, y McIlroy, con 122.

El ganador de cuatro 'majors' mantiene su hegemonía en el ránking después de su participación en el Abierto de Escocia, donde vio rota su racha de 78 torneos superando el corte, y en vísperas del Abierto Británico, el último grande de la temporada que comienza este jueves y en el que defiende la corona. EFE

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