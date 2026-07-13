Sánchez llega al Puesto de Mando Avanzado para seguir incendio de Los Gallardos (Almería)

Sevilla, 13 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería) pasadas las 11.20 horas, donde ha sido recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer los trabajos de extinción del incendio de Los Gallardos, que ha causado la muerte de 13 personas y que ya está estabilizado tras arrasar 7.000 hectáreas.

Sánchez, que ha saludado a los miembros del operativo que está trabajando en la extinción del incendio, visitará las zonas afectadas y realizará una declaración institucional junto con el presidente de la Junta andaluza.

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El presidente del Gobierno tiene previsto mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencia y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio del pasado jueves, uno de los más graves ocurridos en España.

Está prevista también la visita a la zona del incendio del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se acercará al lugar a primeras horas de esta tarde.

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El perímetro del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), estabilizado desde la mañana de este domingo y que se ha cobrado la vida de trece personas, se ha mantenido durante la última noche "sin crecimiento", en torno a las 7.000 hectáreas, y presenta ya una actividad "muy escasa". EFE