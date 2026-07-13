Redondo urge a Feijóo "actuar ya" contra el machismo y no apoyar al alcalde de Móstoles

Madrid, 13 jul (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha urgido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "actuar ya" contra el machismo y no apoyar al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que ha sido citado a declarar como imputado por acoso sexual y laboral.

"¿Hasta cuándo van a seguir apoyándolo Ayuso y Feijóo? El machismo es estructural pero cómo se reacciona ante él, marca la diferencia. Actúen ya", ha señalado Redondo en la red social X, tras conocerse que Bautista (alcalde del PP) ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

PUBLICIDAD

Según han confirmado a EFE fuentes judiciales, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

El pasado mes de abril la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió a Bautista al considerar que se encontraba en situación de "indefensión" y consideró "un abuso" el trato que está dando al asunto el Gobierno de España. EFE

PUBLICIDAD