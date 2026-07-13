Premios Princesa de Girona animan a los jóvenes a seguir sus sueños: "Hay un mundo mejor"

Barcelona, 13 jul (EFE).- Los seis galardonados con los Premios Princesa de Girona 2026, que se entregan mañana en un acto que presidirán los Reyes de España en el Gran Teatre del Liceu, han animado este lunes a los jóvenes a seguir sus sueños sin desesperar, convencidos de que "hay un mundo mejor" y "está en sus manos".

Este es el hilo conductor del mensaje que han lanzado la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, la empresaria Patricia Aymà, el investigador Rafael Luque, la empresaria Mercedes Bidart y el investigador José Eduardo Méndez horas antes de la ceremonia, que contará también con la presencia de la Princesa de Asturias y de Girona y de la Infanta Sofía.

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Tras destacar "el privilegio" y "la responsabilidad" que supone el reconocimiento del que han sido objeto, los seis galardonados han agradecido la oportunidad de poder "inspirar" a otros jóvenes en ámbitos tan relevantes como la ciencia y la tecnología.

"Los relatos que están detrás de este galardón pueden ayudar a crear otra sociedad. El cambio es posible", ha resumido Hatim Azahri, fundador de la asociación juvenil Units pel Poble-sec, que se ha convertido en motor de cambio en este barrio de Barcelona.

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"El talento está en ustedes. Sólo hay que acompañar", ha insistido el astrofísico José Eduardo Méndez Delgado, mientras que Patricia Aymà ha apelado a los jóvenes a "seguir su curiosidad más genuina" y Mercedes Bidart les ha instado a buscar la fuerza "volviendo a los básicos: apreciando a la familia, a los compañeros y la naturaleza".

Rafael Luque ha exhortado a los jóvenes, por su parte, a reflexionar sobre "cómo pueden contribuir" a mejorar el mundo, tras constatar que, desde "la perspectiva de especie" que aporta la astronomía, "nunca hemos estado mejor que ahora".

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Nacida con los bronquios inmaduros, lo que la predispuso a infecciones bacterianas desde la niñez, la barcelonesa Patricia Aymà, premio CreaEmpresa, se presenta ahora como una “entrenadora de bacterias” que utiliza la biotecnología para reinventar los materiales del futuro.

Ahora, se dedica al estudio de las bacterias que producen bioplástico, un material que “se comporta igual que el plástico del petróleo, pero se entiende con la naturaleza”, un área en la que quiere crear “‘biotech’ de ‘champions’ desde España” para cambiar el futuro y revertir el impacto de los microplásticos.

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Desde el popular barrio barcelonés del Poble Sec, Hatim Azahri, premio en la categoría social, transforma espacios abandonados o desaprovechados en zonas de encuentro para los jóvenes que viven en las calles que le vieron crecer, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.

“Aquello que nos faltó, intentamos hacerlo accesible y amable”, relata el premiado, que habilita aquellas zonas de estudio, de práctica del deporte y espacios de desarrollo individual y colectivo que en su adolescencia le faltaron.

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El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, premio Internacional Investigación, ha contado que su inquietud por el conocimiento y el origen de la vida le llevaron a profundizar en el estudio de las nebulosas, que permiten entender el pasado del universo, que según afirma “es más rico de lo que inicialmente creíamos”.

Sobre el talento joven, ha querido enviar un mensaje claro para Hispanoamérica: “Todo es posible, los medios están ahí, simplemente hay que acompañarlos. Creo firmemente que sí hay un futuro mejor posible y debemos tener la aspiración de querer algo mejor para los que vienen”.

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Galardonado con el premio Investigación Científica, el cordobés Rafael Luque acumula miles de horas de observación del cielo desde que, con doce años, debutó en esta afición desde su pueblo, Priego de Córdoba.

"Iba buscando los cielos más negros posibles de Andalucía", ha dicho, tras confesar su amor posterior por las matemáticas y la física.

Después de ampliar estudios en el extranjero, este astrofísico que ha identificado decenas de planetas fuera de nuestro sistema solar siempre tuvo claro que volvería a casa: "Quería convertir España en un referente en el campo de los exoplanetas. Tenemos un potencial muy alto".

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Por su parte, Mercedes Bidart, premio Princesa de Girona Internacional-CreaEmpresa, ha explicado que cofundó Quipu, la fintech que desarrolla infraestructura crediticia para impulsar micronegocios de la economía informal en América Latina, como respuesta a una necesidad muy extendida en el continente americano.

"El dinero está ahí. El problema es la información. Si las personas que trabajan en la economía informal no tienen historial crediticio ni un trabajo formal, no pueden ser evaluados y, por lo tanto, no tienen acceso al crédito. Su única opción es un prestamista, lo que es violento y muy caro", ha lamentado.

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La directora y guionista de cine Gemma Blasco, reconocida con el galardón en el ámbito del arte, ha destacado cómo el arte sirve para abrir preguntas "incómodas" para la sociedad, como asegura hizo con su película "Furia".

La joven barcelonesa ha puesto en valor la importancia de dedicarse "a lo que nos gusta". "Yo suspendía matemáticas no tengo una carrera universitaria, pero estoy aquí", ha apuntado.

El director de la Fundación Premios Princesa de Girona, Salvador Tasquè, ha asegurado que los seis premiados de este año "son la punta del iceberg" del trabajo que realiza esta organización, que apoya a decenas de miles de jóvenes cada año a través de diferentes actividades e iniciativas. EFE

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