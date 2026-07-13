Espana agencias

Podemos ve "miserable e infame" que Tellado culpe al Gobierno del incendio de Almería tras los "recortes" de la Junta

Guardar
Google icon
Imagen YLAW6OWOYRGQ3OU2JCJNDZ2TVY

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado este lunes de "absolutamente miserable, deleznable, abyecto, ruin, deplorable, patético e infame" que el secretario de Organización del PP en el Congreso, Miguel Tellado, trate de responsabilizar al Gobierno de España de las consecuencias del incendio de Los Gallardos (Almería), cuando, según ha denunciado, el Ejecutivo andaluz ha reducido un 14% los agentes de extinción al inicio de la campaña de alto riesgo.

En una rueda de prensa en la sede del partido morado, el también secretario de Organización de la formación ha arremetido contra el mensaje lanzado por Tellado cuando aún no se había controlado el incendio en el que al menos han fallecido 13 personas. "España necesita un Gobierno centrado en la gestión; y hoy no lo tenemos", denunció el dirigente 'popular'.

PUBLICIDAD

Así, Fernández ha asegurado que el dirigente del PP tiene "el rostro pétreo" y "la cara marmórea" por intentar "echar balones fuera" y criticar al Gobierno central mientras el PP "desmantela los servicios de prevención y extinción de incendios". A su juicio, esta actitud constituye "el fiel reflejo" de una formación "que recorta los servicios públicos y que, además, no asume ningún tipo de responsabilidad".

"NECROPOLÍTICAS"

El secretario de Organización de Podemos ha trasladado su solidaridad con las víctimas, sus familiares y allegados para añadir que estas tragedias vuelven a evidenciar que las políticas que "recortan y desmantelan" los servicios públicos son "criminales" que, antes o después, tienen "consecuencias criminales". "Son necropolíticas", ha afirmado.

PUBLICIDAD

En este contexto, ha defendido que el dinero público no debe destinarse a subvenciones a la tauromaquia, a "regalos fiscales a los ricos", a contratos "a dedo" con empresas corruptas ni a la compra de tanques, sino a disponer de servicios públicos bien financiados, con personal suficiente y en buenas condiciones laborales.

"Toda política que no sea esta nos deja solos y desamparados ante cualquier emergencia, como estamos pudiendo comprobar", ha advertido Fernández, quien ha reclamado una financiación adecuada para los servicios de prevención y extinción de incendios.

También ha pedido tomarse "en serio" la lucha contra el cambio climático y aplicar una correcta política de prevención, además de revitalizar el mundo rural y evitar su abandono. "Los incendios se apagan en invierno", ha recalcado el coportavoz de Podemos, aunque ha añadido que para ello resulta imprescindible contar con voluntad política e invertir de forma "suficiente y adecuada" en prevención.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cierra Polar Marketing, la empresa que fundó Aless Lequio: el final del proyecto que creó junto a su mejor amigo

Tal y como ha desvelado Vanitatis, la agencia de marketing impulsada por el hijo de Ana Obregón ha solicitado el concurso de acreedores

Cierra Polar Marketing, la empresa que fundó Aless Lequio: el final del proyecto que creó junto a su mejor amigo

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Un avión de Wizz Air UK que viajaba de Londres a Atenas evitó por dos segundos un accidente en el despegue: fue un error de la tripulación en la configuración de vuelo

El Boeing 737 Max salió del aeropuerto londinense de Luton con un error en la introducción de los parámetros de despegue en el ordenador de a bordo, pero consiguió elevarse a tan solo 162 metros de que terminara la pista

Un avión de Wizz Air UK que viajaba de Londres a Atenas evitó por dos segundos un accidente en el despegue: fue un error de la tripulación en la configuración de vuelo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 julio

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Las actuaciones estelares de los jugadores del Real Madrid en el Mundial 2026 han llevado a sus selecciones a estar entre las cuatro mejores del mundo, con el español Marc Cucurella como gran invitado

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

ECONOMÍA

Portugal pega un volantazo a la derecha en Vivienda para favorecer a los propietarios: desahucio por impago, fianza libre y hasta tres meses por adelantado

Portugal pega un volantazo a la derecha en Vivienda para favorecer a los propietarios: desahucio por impago, fianza libre y hasta tres meses por adelantado

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

DEPORTES

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”