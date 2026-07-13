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Podemos llama "racista asqueroso" a Rajoy por sus palabras sobre la selección francesa y avisa de posible delito de odio

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Podemos ha tachado este lunes de "racista asqueroso" al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por considerar que en la sección francesa de fútbol no juegan franceses, unas palabras que consideran "execrables" y que podrían ser constitutivas de un delito de odio.

Así lo ha manifestado el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en rueda de prensa a propósito de esas palabras de Rajoy, que han sido condenadas por diversos ministros franceses, que incluso han exigido a la Federación Francesa de Fútbol que emprenda acciones legales contra él.

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Fernández sostiene que esas "deplorables, indecentes y lamentables" declaraciones de Rajoy, que enmarca en el empeño del PP en "rivalizar" con Vox para "ver quién es más racista", no sólo le dejan en ridículo a él sino a toda persona que pueda caer en la tentación de asociarle con la opinión de la ciudadanía española.

"Desde luego, nuestro país no es así. España es un país diverso, multicultural, que integra y acoge, y en el que este tipo de declaraciones no son aceptables", ha señalado el dirigente de Podemos, cuyo partido también espera que esa "racistada sin justificación" tenga consecuencias.

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A su juicio, el comentario incluido por Rajoy en un artículo de prensa puede "llegar a constituir un delito de odio", pero será la Justicia la que tendrá que tomar medidas al respecto si lo considera oportuno.

Fernández defiende que alguien que ha sido presidente del Gobierno de España no puede pronunciar este tipo de declaraciones que, en su opinión, le harán pasar a la historia "como un racista asqueroso y redomado".

¿PIENSA LO MISMO DE LA ESPAÑOLA?

En este punto, el responsable de Podemos ha preguntado a Rajoy si piensa lo mismo de la Selección Española de Fútbol y es "uno más de esos fachas que están rabiando con la actuación de Lamine Yamal en el Mundial" y a los que "les explota la cabeza viendo a jugadores negros y a jugadores musulmanes jugando bajo la enseña nacional".

Podemos ha puesto de relieve que está "muy orgulloso" de la Selección Española de Fútbol y de su multiculturalidad, pero también de que haya jugadores jóvenes que estén concienciados en la lucha contra el racismo.

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EuropaPress

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