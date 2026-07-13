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Ocho heridos, ninguno por asta, en el penúltimo encierro de San Fermín con toros de Miura

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Pamplona, 13 jul (EFE).- El penúltimo encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de la ganadería sevillana de Miura, ha dejado un primer parte médico con ocho incidencias, ninguna de ellas por asta.

Según el parte médico facilitado en el Hospital Universitario de navarra, un corredor mayor de 25 años, con una contusión maxilofacial, ha sido trasladado al ambulatorio Doctor San Martín.

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Cuatro más, también varones mayores de 25 años, han sido conducidos al hospital, dos de ellos con contusión craneal, otro con contusión con deformidad en el brazo derecho y un cuarto con herida de cara y contusión en la espalda.

En la plaza de toros están siendo atendidos tres varones, uno de entre 18 y 25 años y los otros dos de más de 25, con contusión con deformidad en la mano, con herida en la cabeza y con contusión con deformidad en el brazo izquierdo.EFE

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(Foto) (Vídeo)

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