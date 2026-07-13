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Marc Márquez, el 'King of the Ring' lo vuelve a hacer y cada vez está más cerca del líder

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 13 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati), conocido en Sachsenring como 'King of the Ring', lo ha vuelto a hacer, al sumar su décima victoria en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, en donde también ganó la carrera esprint, y se va de vacaciones tercero del campeonato cada vez más cerca del líder.

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Marc Márquez no dio opción a ninguno de sus rivales y dominó tanto la carrera esprint como el gran premio con suma autoridad, lo que le ha permitido recortar las distancias en el campeonato a sólo 18 puntos del líder del mundial, el también español Jorge Martín (Aprilia), que se tuvo que conformar con la quinta plaza, aunque defendiendo la posición con éxito de los ataques de su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Para el nueve veces campeón del mundo, la carrera alemana era la 'prueba del algodón' de su recuperación física, al llegar a un trazado que era y siempre ha sido muy de su agrado, con hasta diez victorias en la categoría de MotoGP, con las que igualó un hito deportivo que hasta ahora sólo estuvo al alcance del italiano Giacomo Agostini, que venció idéntico número de veces en el trazado italiano de Imatra.

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Y era así, la 'prueba del algodón', para comprobar si la recuperación de su maltrecho brazo derecho va por el mejor camino posible.

Márquez dice no tener 'todo' completamente claro en ese aspecto, pero lo cierto es que en Sachsenring no dio esa impresión, pues logró la 'pole position', batió el récord absoluto de vuelta rápida, ganó la carrera esprint y volvió a hacerlo en la carrera larga del domingo.

Con esos datos resulta complicado no pensar en que Marc Márquez acabará peleando por defender con éxito su vigente título mundial de MotoGP, que sería el octavo de la categoría y el décimo en su carrera deportiva.

Y es que tras un fin de semana tan 'perfecto', Marc Márquez se encuentra a 18 puntos del líder, cuando tras la carrera italiana de Mugello estaba a 102 puntos de Marco Bezzecchi (Aprilia), que ahora es cuarto del campeonato a 22 puntos de su compañero de equipo.

Martín, que no acabó muy contento la carrera alemana, se mantiene como líder de la categoría con 14 puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Aprilia), que ha logrado un gran rendimiento en las últimas carreras, con tres podios consecutivos (una victoria y dos segundos).

Cuando aún quedan 407 puntos por repartirse, entre los ocho primeros apenas hay una diferencia de 65 puntos, lo que deja completamente abiertas las opciones de todos ellos, si bien nadie duda, ni sus rivales, que Marc Márquez volverá a ser el gran favorito en la obtención del título mundial de MotoGP en 2026.

Si bien es cierto que algunos, como el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), cometió un error en forma de caída para 'descender' desde la tercera hasta la quinta posición del campeonato, aunque escasamente 24 puntos de Jorge Martín, la distancia más corta en mucho tiempo entre los cinco primeros.

Manuel González (Liqui Moly), en Moto2, no pudo pasar de la sexta posición, pero la segunda plaza de su más directo rival, el también español Izan Guevara (Pramac), le permite mantener en el 'parón estival' una cómoda ventaja de 51,5 puntos sobre él.

Pero por detrás se van acercando, poco a poco, su compañero Senna Agius (Liqui Moly) y Daniel Holgado (Aspar), segundo en Sachsenring por detrás de Iván Ortolá (OJMOTOR), que con su segunda victoria de la temporada ahora es sexto del campeonato, a 82 puntos.

Quien si se marcha de vacaciones con una 'renta' más que holgada es Máximo Quiles (Aspar), a pesar de ser segundo tras Brian Uriarte (KTM Ajo), sobre el que el líder de Moto3 acumula nada menos que 104 puntos de ventaja y 105 respecto a Álvaro Carpe (KTM Ajo), a quien un error en carrera le hizo retroceder hasta la undécima posición final. EFE

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