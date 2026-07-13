Maíllo exige explicaciones a Juanma Moreno por la gestión del incendio de Almería

Sevilla, 13 jul (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, explicaciones sobre la gestión del incendio de Almería que ha provocado la muerte de 13 personas.

En una nota remitida a los medios, Maíllo ha pedido la comparecencia del Gobierno andaluz "para que dé explicaciones sobre las actuaciones realizadas en el trágico incendio en Almería", así como sobre los planes de prevención".

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Maíllo ha reclamado también explicaciones sobre la gestión del resto de incendios que se han declarado este fin de semana en Andalucía, una situación -ha añadido- que requiere de "una actualización en los protocolos antiincendios" así como un refuerzo del Infoca y de la "labor impagable" de sus trabajadores.

"No vamos a consentir una huida hacia adelante, como en el caso de los cribados" del cáncer de mama, ha abundado Maíllo, quien ha señalado que el presidente andaluz tiene que dar explicaciones "por el plan de verano, los recursos disponibles y las decisiones tomadas". EFE

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