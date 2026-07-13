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Los míticos Miura, para el penúltimo encierro de los Sanfermines 2026

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Pamplona, 13 jul (EFE).- El mítico hierro sevillano de Miura vuelve por enésima vez a los encierros de Pamplona, donde se ha hecho imprescindible con casi 70 participaciones desde que la ganadería fuera fundada a mediados del siglo XIX.

En esta ocasión no cerrará la feria, como en los últimos años, y se reserva a los Miura para el penúltimo encierro, un lunes previsiblemente menos masificado en el que los astados sevillanos podrán hacer gala de su nobleza.

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Como referencia más cercana de sus múltiples participaciones, el año pasado los de Miura cerraron la Feria con un encierro limpio y el más rápido de 2025 con 2 minutos y 16 segundos de duración.

Como habitualmente ocurre, los bravos que han viajado a Pamplona lucen trapío y peso, todos ellos por encima de los 600 kilos, con capas variadas pero todas ellas en la gama de los colores cárdenos.

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Son seis astados, de nombres "Merecido" (630 kilos), "Mochuelo" (615), "Gaditano"(635), "Decoroso" (635), "Famoso" (605) y "Andaluz" (605), los apartados para la capital navarra en esta ocasión.

Por la tarde, serán lidiados en la Monumental Paamplonesa por los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo. EFE

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