La histórica Vicky Losada regresa a España y jugará cedida en el Badalona Women

Badalona (Barcelona), 13 jul (EFE).- La centrocampista española Vicky Losada, una de las futbolistas más emblemáticas y laureadas del fútbol femenino nacional, regresa a España para jugar, cedida por una temporada, en el Badalona Women, según ha informado este lunes el club catalán.

A sus 35 años, la capitana del Barcelona en la conquista de la primera Liga de Campeones de la historia del club, en 2021, llega procedente del Bristol City Women inglés, con el que disputó la pasada temporada y descendió a la segunda división.

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El Badalona Women y el Bristol City Women forman parte del grupo inversor Mercury 13, al igual que el Como Women italiano, una estructura que ha facilitado el regreso de Losada al fútbol español cinco años después de su salida del conjunto azulgrana.

"Estoy muy agradecida por mi etapa en Inglaterra y, en particular, por la oportunidad de jugar con el Bristol City la temporada pasada. Pero hacía mucho tiempo que quería volver a casa, y el proyecto del Badalona Women, con el apoyo de Mercury 13, me ha cautivado", afirmó la futbolista egarense en declaraciones difundidas por el club.

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Internacional absoluta con la selección española en más de 60 ocasiones, Losada cuenta con un palmarés en el que figuran seis títulos de Liga, siete Copas de la Reina, una Liga de Campeones y una FA Cup con el Arsenal, entre otros éxitos. Además, fue una de las primeras futbolistas españolas en jugar en la liga profesional de Estados Unidos, donde militó en el Western New York Flash.

Su incorporación refuerza la ambición del Badalona Women de consolidarse entre los equipos más competitivos del fútbol femenino español, después de una temporada en la que alcanzó las semifinales de la Copa de la Reina. EFE

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