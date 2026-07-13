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Emelec y Barcelona empatan el Clásico del Astillero y frenan sus aspiraciones en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 12 jul (EFE).- Emelec y Barcelona empataron 0-0 este domingo en el Clásico del Astillero, un resultado que frenó las aspiraciones de los eléctricos de acercarse a los seis mejores del torneo ecuatoriano y las de los amarillos de mantenerse en la pelea por el liderato, cada vez más lejano y en manos del Independiente del Valle.

El partido tuvo que retrasarse una hora porque supuestos fanáticos del Emelec agredieron y quebraron cristales del vehículo en el que se transportaban a los jugadores y al cuerpo técnico del Barcelona en el recorrido hasta el estadio George Capwell del Emelec.

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El Barcelona aseguró que jugó bajo protesta por la inseguridad en el recorrido y en los exteriores del estadio, por lo que el Ministerio del Interior, la policía e integrantes del ejército local tuvieron que extremar precauciones para garantizar el desarrollo del partido, que careció de claridad y precisión de los atacantes de cada equipo.

De esta forma, el Barcelona pasó al tercer puesto de la tabla de posiciones, con 30 puntos, frente a los 32 del Aucas y contra los 43 del Independiente del Valle.

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Precisamente el Aucas dio la sorpresa de la fecha imponiéndose de visitante 0-1 contra Deportivo Cuenca, gracias a un autogol de Andrés López, al minuto 4.

La victoria otorgó el segundo lugar al Aucas y consolidó una buena campaña al mando del técnico argentino Norberto Araujo que, además, está fortaleciendo la titularidad de varios jugadores salidos de sus divisiones formativas.

Liga Deportiva Universitaria de Quito volvió a defraudar a sus exigentes fanáticos, su favoritismo lo redujo el esquema defensivo del Libertad, que le arrebató un empate 0-0.

Los fanáticos se la tomaron contra el técnico de Liga, el brasileño Tiago Nunes, pues no están conformes con el discreto funcionamiento del equipo, que se frenó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 28 puntos, quince menos que el líder absoluto, el Independiente del Valle.

La seguridad del estadio de Liga terminó expulsando a los fanáticos que protestaron en contra de Nunes.

Por su parte, el técnico brasileño dejó entrever el malestar que existe con el goleador del equipo, Michael Estrada, del que dijo: “no jugó Estrada por su momento… No tendrá minutos hasta que no cambie el comportamiento”.

El Independiente del Valle goleó por 1-4 al Mushuc Runa, consolidó el liderato con 43 puntos, y se mantuvo firme en la defensa del título de la Liga Pro que conquistó el año pasado.

Las derrotas del Deportivo Cuenca ante el Aucas y de la Universidad Católica por 2-1 frente a Leones del Norte, los frenó en el quinto y sexto puesto, con 27 y 26 puntos, respectivamente.

El Macará ganó por 0-2 a Técnico Universitario y también completó 26 unidades, en el séptimo puesto, con posibilidades para acceder al hexagonal final al término de la primera etapa, en procura de un billete para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2027. EFE

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