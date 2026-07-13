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El presidente de Avamet alude a registros "históricos" la mañana del 29-O y a "datos dantescos" entre las 15 y 17 horas

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El presidente de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), Adrià Revert, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que la mañana de la riada tuvieron registros "históricos" y también ha aludido a datos "dantescos" entre las 15 y las 17 horas.

Revert se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo-perito, ante la jueza que investiga la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

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El testigo, geógrafo y meteorólogo, ha explicado que los días previos al 29 de octubre ya tenían la previsión de lluvias torrenciales, con lo que propuso una reunión de seguimiento con la Generalitat el día 28. Uno de los temas a tratar era integrar los datos de Avamet --asociación privada sin ánimo de lucro dedicada a la observación meteorológica-- en su sistema, que aún no estaba implementado. El fenómeno que pasó era "previsible", ha apuntado.

Emergencias, ha dicho, podía acceder "perfectamente" a los datos de Avamet para tener previsión climatológica, ha dicho el testigo, para agregar que el mismo día 29, cuando habló para la televisión y la radio a las 7 horas, ya dijo que podían haber "trenes colectivos" durante el día y esto era un "peligro" porque "haría que los ríos y barrancos bajaran a sitios donde no estaba lloviendo", ya advirtió.

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"Los mapas de predicción eran similares a los de la pantanada de Tous y la riada del 57. Los registros ya eran históricos por la mañana", ha insistido el testigo.

En esta línea, ha explicado que la costa valenciana tiene un "peligro extremo" e históricamente "ha tenido riadas importantes". "Vivimos en un territorio muy peligroso desde el punto de vista de las inundaciones", ha agregado.

A las 17.20 horas del día de la riada los registros "daban mucho miedo", ha comentado. Así, realizó una publicación en la que pedía "mucha precaución" en la zona, ríos y barrancos que iban a l'Horta Sud y la Ribera. La estación de Turís, ha afirmado, dejó de funcionar a esa misma hora y hasta entonces había anotado 337 litros, casi 200 durante las últimas dos horas.

Ha recordado que a las 14.30 horas empezó a llover "muy fuerte" y hubo problemas de luz e internet, con lo que gran parte de las estaciones que hacían mediciones se desconectaron. Aún así, ha manifestado: "Los datos de 15 a 17 horas eran dantescos". "Consideramos torrencial 60 litros por metro cuadrado en una hora y estaban cayendo más de 100", ha apostillado.

"MUY PROBABLE" QUE DESBORDARA

La mañana del día 29, ha explicado, pasadas las 12.30 horas, llamó al director de Informativos de À Punt y le dijo que mandara un equipo de Algemesí porque era "muy probable" que se desbordase.

El testigo, quien ha afirmado que no mantuvo contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) puesto que en el convenio no se establecían medios de contacto, ha añadido que a medida que fueron pasando las horas, las lluvias se concentraron en el Magro y el Poyo.

El día de la riada, ha añadido, se publicó mediante Webcam el Poyo a la altura de Paiporta, así como en otras zonas. "La cámara es propiedad del ayuntamiento y tiene sensores en Sot y en Chera. Las lluvias fueron más tarde, entre las 19 y las 22 horas", ha recordado.

Por último, ha manifestado que desconocía si los técnicos de Emergencias estuvieron consultando Avamet y ha recordado que tienen un convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde 2025. Después de la dana, ha dicho, "muchos" organismos les han contactado para tener un convenio de colaboración. "La CHJ no tiene casi nada en la línea de la costa, lo tiene casi todo en el interior, en líneas montañosas", ha aclarado.

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EuropaPress

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