El dominio de Pogacar y sus efectos sobre el ciclismo

Carlos de Torres

Aurillac (Francia), 13 jul (EFE).- "Pogacar ha sentenciado el Tour de Francia". Esta frase se admite en la primera jornada de descanso de la 'grande boucle' cuando sólo se han disputado nueve etapas. Un dominio del esloveno y un control por parte del UAE que no admite oposición.

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¿Es positiva para el ciclismo esta superioridad?

Las opiniones son diversas, pero si hubiese un referendum el triunfo del "hecho negativo" sería mayoritario. Campeones como Alberto Contador, Óscar Pereiro y Alejandro Valverde coincidieron el pasado mes de abril en la Vuelta a Ibiza de BTT y en la isla ofrecieron sus opiniones a EFE, después del festival de éxitos de Pogacar en las clásicas de primavera.

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"Creo que estamos viendo al mejor corredor de la historia. En verdad, en cuanto a Pogacar, y de cara al resto de equipos, limita las opciones de victoria de los demás cuando está presente. Está a un nivel muy, muy superior", comentó Contador.

El único ciclista español ganador de las tres grandes precisó que no sabía "si será bueno para el espectáculo y para el ciclismo". "Para los equipos no será bueno, pero para los corredores nuevos que llegan es positivo que conozcan a un mega ídolo, a un corredor que va a pasar las fronteras del ciclismo y va a ser de los mejores deportistas de la historia, no de ciclismo, sino del deporte en general", agregó.

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"Hay gente que le aburre tanto dominio y hay gente que lo disfruta. Yo creo que si arranca a 80 ó 100 kilómetros de meta pueden pasar cosas inesperadas, puede tener un desfallecimiento, es un riesgo que asume. Lo que hace no es fácil. En el Mundial arrancó a 100 de la llegada, pero le tuvieron a unos minutos todo el día", recordó.

Comparando a Pogacar con Eddy Merckx, el ciclista de Pinto señaló que el esloveno "es un caso único, inédito" y no se ha vivido "nada igual, nada parecido por lo menos, ni ahora ni en tiempos de Eddy Merckx, porque con el belga la superioridad no era tan grande, las exhibiciones no eran tan enormes como las que hay ahora".

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"Por números, Pogacar evidentemente no ha superado aún a Merckx, eso es prácticamente imposible, más que nada porque es otro ciclismo. Lo que yo creo es que quizá en cuanto a superioridad respecto a sus rivales, quizás sí sea superior", indicó.

Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, comentaba que no es partidario de comparar a Pogacar con el 'Caníbal' belga, ya que que les separa un abismo por la época que les ha tocado vivir y la evolución del ciclismo.

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"Pogacar gana de manera impresionante, pero a veces parece que decir que está por encima de Merckx es desmerecer a Merckx, y para mí no tiene nada que ver. Yo creo que son incomparables. Merckx ha sido el mejor de la historia durante muchos años en un ciclismo diferente al de ahora, y Pogacar en un ciclismo completamente renovado y de una manera de competir diferente", detalló.

Sobre la superioridad aplastante de Pogacar sobre sus rivales, Pereiro no cree que esa forma tan autoritaria de vencer sea positivo para el ciclismo.

"Su forma de imponerse, con tanta superioridad, creo que no es bueno para el ciclismo. Lo que está pasando ahora mismo es que hay un corredor del nivel de Pogacar llamado a ser el mejor de la historia. Un corredor que no perdona ni una, y además tiene un equipo en que el décimo corredor puede ser el décimo del ranking del World Tour", señaló.

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Pereiro explicó que él viene de un ciclismo "donde había que comer y dejar comer" y, en su opinión, "de cara al espectador habrá muchas etapas que la gente no tenga ganas de verla porque sabe lo que puede pasar, que la historia está hecha".

"La gente perderá el interés de ver la carrera. A mí me gusta un ciclismo más abierto", agregó.

"Con tanta superioridad el resultado puede ser previsible, pero en el caso de Pogacar, que gana grandes vueltas y clásicas, hay que tener en cuenta que no siempre podrá ganar. Debe aprovechar este momento de esplendor mientras pueda. No sé si al espectador le gustará más o le gustará menos ese dominio. A mí personalmente, sí me gusta", dijo el seleccionador nacional de ciclismo y campeón del mundo 2018. EFE

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