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El 91 % del alumnado gitano que consigue titular en la ESO continúa en ciclos superiores

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Madrid, 13 jul (EFE).- El 91 % del alumnado gitano que consiguió titular en la ESO en 2025 decidió continuar con estudios postobligatorios, ya fuera con la etapa de Bachillerato o con otros ciclos de Formación Profesional.

Son datos del Informe Anual 2025 de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) que recuerda que pese a las elevadas cifras de fracaso escolar de estos alumnos y alumnas, durante el curso escolar 2024-2025 han ayudado a casi 5.900 estudiantes de 1.275 centros educativos a través del programa 'Promociona'.

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A través de este plan se ha conseguido que 216 alumnos y alumnas que se encontraban en 4 de la ESO consiguieran titular y de estos, el 91 % siguió con estudios postobligatorios.

Del alumnado que ya estaba en los últimos cursos de estudios postobligatorios, 189 titularon.

No obstante la Fundación destaca que "la cruda realidad educativa es que solo el 0,8 % de estudiantes gitanos y gitanas se titula en la universidad", por lo que la Fundación urge a los poderes públicos "a poner soluciones y garantizar el derecho a la educación en igualdad de la infancia y la juventud gitana".

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El informe 2025 destaca la educación, el empleo y la lucha contra la discriminación como las prioridades para la Fundación Secretariado Gitano, en un año marcado por la celebración de los 600 años de presencia documentada del pueblo gitano en España.

En 2025, más de 40.000 personas fueron atendidas de manera directa y más de 140.000 personas participaron en los más de 700 programas de formación y empleo, educación, vivienda, igualdad y lucha contra la discriminación de la Fundación.

Cuatro de cada diez personas en itinerarios de búsqueda activa de empleo encontraron un trabajo y alrededor de 23.000 personas participaron en el programa de formación profesional y empleo 'Acceder', de las que cerca de 5.000 consiguieron un empleo y 6.500 se formaron tras firmar colaboraciones la Fundación con unas 4.500 empresas.

En la lucha contra la discriminación, la entidad atendió a unas 1.200 víctimas y llevó ante los tribunales 19 litigios por casos de antigitanismo. En el 21 Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana recogió hasta casi 400 casos de discriminación.

Asimismo, se ha atendido a cerca de 1.700 mujeres a través de itinerarios personales y realizado 455 acciones formativas de sensibilización sobre igualdad de género en las que han participado cerca de 2.800 mujeres y más de 1.500 hombres.

El pasado año la Fundación atendió a cerca de 120 mujeres por situaciones de violencia de género.

La Fundación Secretariado Gitano también ha atendido en 2025 a más de 17.300 personas en programas de Inclusión y ha trabajado con más de 13.000 familias en el Servicio de Atención a Necesidad Básicas.

A través de los programas que financian entidades como 'Fundación la Caixa' acompañaron a más de 3.800 menores y a sus familias con carencias de primera necesidad relacionadas con alimentación, salud e higiene y ofreciendo apoyo escolar.EFE

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