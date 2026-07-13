Dieng: “Corberán espera mucho de mí y espero estar a la altura de lo que me pide”

Valencia, 13 jul (EFE).- El centrocampista internacional maliense Aliou Dieng apuntó este lunes que el técnico Carlos Corberán tiene mucha confianza puesta en él y que, por tanto, espera “estar a la altura” de lo que le pide tras su fichaje por el Valencia hasta 2028.

“Estoy muy contento de estar aquí, de ser jugador del Valencia y me alegra muchísimo. La gente me ha recibido muy bien y me dan la bienvenida todo el tiempo, así da gusto. Es un ‘plus’ para mí para adaptarme muy rápido”, dijo en una entrevista con los medios del club.

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Dieng apuntó que durante la temporada deben “ser muy humildes, trabajar y, lo más importante, escuchar bien al entrenador”. “Espero que este año trabajemos bien y hacer que los aficionados estén muy orgullosos”, deseó.

“Cuando veía al Valencia era un equipo agradable de ver. Silva, por supuesto, Seydou Kita, ‘Momo’ Sissoko y se me olvidan otros, había bastantes”, recordó.

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El nuevo valencianista, presentado ante los medios de comunicación el miércoles en Mestalla, habló para los medios del club sobre aspectos más personales, como su forma de ser: “Mis amigos me dicen que mi día a día es muy aburrido porque siempre estoy en casa con la familia y no hago gran cosa”.

“Entrenamiento, casa, entrenamiento, casa. Las vacaciones las aprovecho, pero durante la temporada, siempre estoy concentrado en el fútbol”, especificó Dieng, a la par que aseguró que la familia es “lo primero, antes que cualquier otra cosa”.

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“Así que debes quedarte con ellos y estar cerca. Mis dos hijos son gemelos, van a cumplir tres años el próximo 23 de septiembre. Están contentos y orgullosos de que esté aquí, así que me toca hacer que se sientan aún más orgullosos todos los días con mi trabajo”, apuntó.

Además, el centrocampista contó que en Egipto le llamaban muy a menudo “dabbaba”, que es como un tanque, por su poderío físico. “No puedes pretender ser un gran futbolista en el futuro si, físicamente, no aguantas”, explicó.

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“Soy respetuoso, lo doy todo por el equipo, siempre quiero mejorar. Espero progresar aún más y voy a dar lo mejor de mí todos los días: en los entrenamientos y en los partidos”, explicó.

Por otro lado, Dieng se mostró muy contento por poder jugar en LaLiga: “Es una de las ligas más grandes del mundo, es un ‘plus’. Solo puedo agradecer a Dios porque no todo el mundo puede jugar en esta competición”.

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El futbolista, que llega procedente del Al-Ahly SC egipcio, dijo que Valencia es igual que Egipto: “Hace calor y la temperatura es parecida”. Mientras que en cuanto al idioma, apuntó que solo conoce algunas palabras en español como ‘aquí, ‘solo’, ‘como’ y ‘vamos’.

Por último, el centrocampista dijo sobre el Nou Mestalla que “va a ser diferente, es cambiar de ‘casa’, es una buena iniciativa. Vamos a traer las oportunidades de nuestro lado y dar lo mejor de nosotros mismos para el nuevo estadio”. EFE

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