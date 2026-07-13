Conor McGregor se someterá a una cirugía tras su lesión ante Holloway

Redacción Deportes, 13 jul (EFE).- El irlandés Conor McGregor informó este lunes de que tendrá que operarse tras su derrota en el primer asalto ante el estadounidense Max Holloway en Las Vegas (EE.UU.) y que luego volverá a pelear.

"¡Todo es posible para mí porque soy creyente! Cirugía. Rehabilitación. Regreso a la práctica de artes marciales. ¡A por ello! La pelea final del contrato. ¡Que Dios me bendiga!", publicó McGregor, apodado 'The notorious', en su cuenta de Instagram.

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Por el momento se desconoce el diagnóstico exacto de su lesión, que se produjo este fin de semana en menos de un minuto, en la primera patada que lanzó con la pierna izquierda en su duelo frente al estadounidense.

El luchador apareció en el octógono con la bandera de Irlanda y tras la presentación y el pitido inicial, tras una patada con salto de tijera, se llevó las manos a la pierna izquierdo, perdió el equilibrio, después se sentó y anunció su retirada, dando por tanto la victoria a Holloway.

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Ese combate fue el regreso a la competición de McGregor tras cinco años de ausencia. EFE